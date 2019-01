Karlovy Vary – Volejbalový mazec. Karlovarská hala míčových sportů dlouho nezažila takovou vypjatou atmosféru, jako tomu bylo ve šlágru 16. kola UNIQA extraligy mužů.

Do Karlových Varů totiž zamířila liberecká Dukla, tedy druhý tým extraligové tabulky. Ta tvrdila na karlovarské palubovce roli favorita, což nakonec potvrdila, a odvezla si výhru 3:0 na sety.

„Další těžká prohra na strávení,“ zklamaně hodnotil porážku po utkání karlovarský trenér Jiří Novák.

A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým v prvním setu držel s favorizovaným Libercem krok a set se rozhodoval v dramatické koncovce, když nejdříve Liberec neproměnil dva setboly a naopak Karlovarsko mohlo rozhodnout, ale při jeho setbolu přišel na pořad přehmat rozhodčích, a rázem byl na koni zpět Liberec, ten nakonec zvládl závěr prvního setu, který vyhrál v poměru 28:26.

„Je samozřejmě vidět, že na klucích leží trochu deka,“ vypočítával Novák, pro jehož tým to bylo první domácí utkání v roce 2019. Druhý set byl již v režii Liberečáků, kteří po výhře 25:18 získali druhý bod a šli do vedení 2:0 na sety.

V tom třetím pak začali lépe volejbalisté Karlovarska, kteří si vytvořili během hry čtyřbodový náskok, ten však Dukla dokázala vymazat a poté sama šla do několikabodového trháku.

To však Karlovarsko nesložilo, naopak. Bojovalo, ale nakonec muselo skousnout prohru 23:25.

„Chuť asi je, ale efekt strachu v poslední době hraje velkou roli a odráží se to i na podání,“ narážel Novák na důležitý faktor, který trápí v posledních utkáních jeho tým, a pokračoval: „To je jediná činnost hráče, kterou ovlivňuje sám, a ta se nám posledních pět šest zápasů nedaří, takže nemůžeme udělat žádné bodové série a nakonec na to doplácíme,“ vysvětloval karlovarský trenér.

Během utkání se o velký rozruch několikrát postarali i sami rozhodčí, když jejich nepřesné výroky dostaly nejen hráče, ale především diváky do varu, za což byli několikrát vypískáni. „Bohužel rozhodla koncovka prvního setu. Možná kdybychom ji vyválčili, tak by pravděpodobně sebevědomí zůstalo na naší straně. Bohužel to nedopadlo a na nás pak padla taková deka. Moc děkuji divákům, že nás přišli opět podpořit v tak velkém počtu, zrovna v období, které pro nás není nejlehčí. Pokusíme se více trénovat a snad se to zlomí,“ bilancoval utkání karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Naopak volejbalová euforie zavládla na straně Liberce, který se na průběžném druhém místě tabulky osamostatnil, když na čelo ztrácí čtyři body a k dobru má šest bodů před třetím Kladnem.

„Určitě strašně důležitý byl první set, který jsme zvládli v koncovce. Jinak dle čísel jsme byli lepší ve všech činnostech, ale nejdůležitější si myslím je, že jsme byli lepší v účinnosti servisu a v obraně, a to rozhodlo,“ ohlédl se za důležitým vítězstvím, kterým Liberec Karlovarsku oplatil porážku z prvního vzájemného duelu, trenér Liberce Michal Nekola.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Dukla Liberec 0:3 (26:28, 18:25, 23:25). Rozhodčí: Kvarda, Kořenek. Diváci: 785.

VK ČEZ Karlovarsko: Patočka, Van Haarlem, Vašina, O‘Dea, Rejlek, Zmrhal, Pfeffer (stř. Džavoronok, Penrose, Hudeček).

VK Dukla Liberec: Biernat, Šulista, Holubec, Štokr, Grut, Veselý, Kopáček, Kunc (stř. Indra, Srb, Leikep, Pietruczuk).