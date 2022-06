„Zápas začal ve velkém tempu, obě mužstva si nic nedarovala, hrálo se ale spíše od vápna k vápnu. My chtěli hrát aktivně, to se celkem dařilo, jen to finále trošku drhlo,“ vracel se k prvnímu poločasu karlovarský trenér Marián Geňo.

To po změně stran už se po bezbrankovém prvním poločase dočkali diváci i gólového koření. „Ve druhé půli to byl podobný obrázek, ale už byl aktivnější soupeř,“ narážel Geňo na Benešov, který převzal aktivitu na hřišti. „Přesto jsme se v 70. minutě dostali z brejku do vedení,“ připomněl samostatný únik Martina Debellise, který gólově potrestal hrubku domácího kapitána.

Jenže Benešov po inkasované brance přidal ještě více na obrátkách s vidinou vyrovnání a to se mu povedlo v 80. minutě. „Soupeř vrhl pak všechny síly do útoku. Někteří naši kluci už toho měli plný brejle, vinou anglického týdne spojeného s cestováním to už tlačili na morál. Při některých šancích nás podržel brankář Chára, ale bohužel jsme špatně vyřešili situaci v 80. minutě a soupeř vyrovnal z penalty,“ zklamaně se vracel k vyrovnání karlovarský trenér.

„Opět jsme dohrávali s hodně mladíky, takové zápasy jim dávají obrovské zkušenosti, jak se vlastně hraje větší fotbal,“ našel pozitiva na dělbě bodů Geňo. Slavia tak přerušila sérii proher, a i když měla zápas dobře rozehraný, s bodem nakonec byla spokojená.

„Bodu z venku si cením, i když nám vinou zranění nedohráli Tůma s Debellisem. Musíme se dát do pátku nějakým způsobem dohromady, ať můžeme být v pátek večer v derby Sokolovu důstojným soupeřem. Doufám, že zápas bude mít skvělou atmosféru a přijde se podívat hodně lidí,“ přeje si pořádnou diváckou kulisu na závěr jarní části ČFL v rámci krajského derby Geňo.

To bude k vidění již v pátek, tedy 10. června, od 19.00 hodin na drahovickém stadionu.

SK Benešov – FC Slavia Karlovy Vary 1:1 (0:0). Branky: 80. Vosáhlo Jakub (PK) – 68. Debellis Martin. Rozhodčí: Fojtík. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Slavia Karlovy Vary: Chára – Stařík, Pěkný, Tůma (64. Horník), Dubnička – Kolařík, Prágr, Skala, Touré, Krčma (46. Mašata) – Debellis (88. Černý).