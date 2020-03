Činovníci třetiligového FC Slavia Karlovy Vary mají za sebou další perný týden. Doslova. Tentokrát museli řešit porušování zákazu vstupu do svého areálu.

Karlovarská Slavia řeší porušování zákazu vstupu do areálu v Drahovicích. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Uplynulý týden jsem byl na městě řešit věci kolem našeho klubu a areálu a byl jsem hned ve dveřích důrazně upozorněn na skutečnost, že se v našem areálu i přes absolutní zákaz neustále sportuje,“ vysvětloval předseda Slavie Stanislav Štípek. „Našemu klubu bylo tímto důrazně nařízeno, aby zajistil okamžitou nápravu,“ připojil Štípek. A právě neposlušní lidé, kteří nerespektují zákaz vstupu do areálu, dělají slávistickému klubu pořádné potíže. „Absolutně nerozumím tomu, že když je areál uzavřený, zamčený, na bráně jsou cedule zákaz vstupu a já poprosil všechny o respektování tohoto nařízení, i přesto na to někteří stále nedbají,“ nevěřícně kroutil hlavou nad porušováním vstupu do areálu Štípek. Areál je uzavřen pro všechny bez rozdílu, kvůli možnému šíření nákazy COVID-19 o tom rozhodla vláda České republiky. „Koronavirus, karanténa, nařízení vlády, nařízení města, nařízení krajského hygienika, další tvrdší opatření vlády v boji s koronavirem. Je tam někde napsáno trénujte v uzavřených areálech? Že se to snad netýká našeho areálu? Není! Naše sportoviště je do odvolání uzavřeno,“ zlobil se nad porušováním vstupu do drahovického areálu předseda Slavie. „Vy, co porušujete toto nařízení, to nechápete? Není to ani můj areál, není to ani areál nikoho z vás, je to areál města! Tímto všechny členy proto ještě jednou důrazně prosím o respektování nařízení,“ vzkazuje závěrem široké veřejnosti Štípek.