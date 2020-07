Služebně nejstarší. Třicetileté libero VK ČEZ Karlovarsko Daniel Pfeffer patří neodmyslitelně ke karlovarskému klubu. Ano, přesně tak. Věčně usměvavý volejbalista totiž zahájil přípravu na svou sedmou sezonu v barvách Karlovarska.

Sedmou sezonu načal v Karlovarsku Daniel Pfeffer (uprostřed), který tak patří mezi služebně nejstarší hráče klubu ze západu Čech. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Příprava je vždy důležitá. Mně nikdy nevadila, naopak to beru, že investuji do sebe, abych byl co nejlépe připraven na sezonu,“ vysvětloval na úvod Daniel Pffefer.