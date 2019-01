Karlovy Vary – Kvarteto běžců na lyžích z eD system Bauer Teamu opět ukázalo, že La Diagonela je jejich oblíbeným závodem.

Kateřina Smutná ve Švýcarsku vybojovala vítězství, Ilja Černousov byl pátý, Alexis Jeannerod devátý a Jan Šrail dojel na 22. místě, což je jeho osobní maximum v seriálu Visma Ski Classics. Všichni čtyři si tak na La Diagonele dojeli pro své nejlepší individuální výsledky v aktuální sezoně.

SMUTNÁ PO DVOU LETECH OPĚT PRVNÍ

Ženy se na 65km trať vedoucí v nadmořské výšce nad 1700 metrů vydaly jako první a Kateřina Smutná si s přehledem hlídala pozici v čele startovního pole, kde se po polovině závodu pohybovala už jen čtveřice žen. Přitom do závodu nešla s dobrými pocity. „Já jsem se dokonce rozmýšlela, jestli vůbec pojedu. Včera mě bolelo v krku, měla jsem vyšší tepy, bolely mě svaly a necítila jsem se vůbec dobře,“ přiznala česká závodnice v cíli.

Přesto se udržela ve vedoucí skupince i ve chvíli, kdy se zredukovala na trojici, která v tu chvíli jela o medaile. Z tria Smutná, Gjeitnesová, Norgrenová jako by naopak měla nejvíce sil, protože zhruba 3,5 kilometru před cílem se pokusila o první nástup. Úspěšný byl ale až její druhý útok na triumf v závodě, kdy dokázala setřást suverénku Johanssonovou Norgrenovou a ve finiši porazit i Gjeitnesovou.

Po dvou letech si tak Kateřina Smutná dojela pro další vítězství v seriálu Visma Ski Classics.

„Britta jela pomalu, tak jsem si říkala, že to zkusím, protože není co ztratit. Věděla jsem, že do třetího místa už budu. Riskla jsem to, zkusila nastoupit a vyšlo to až do cíle. Jsem maximálně spokojená, je to můj nejlepší závod za poslední dva roky!“ radovala se Smutná po svém triumfu. Radost samozřejmě neskrýval ani šéf týmu Lukáš Bauer: „Panuje obrovská spokojenost, nadšení i dojetí. Katka tady zopakovala vítězství po dvou letech a po hodně dlouhé době někdo porazil Brittu Norgrenovou, takže se to všechno sečetlo. Vítězství Katky je bomba, zvlášť když se necítila před závodem úplně fit.“

MUŽI V TOP 10

Mezi muži byli v průběhu závodu hodně vidět všichni tři členové eD system Bauer Teamu. Na začátku především Jan Šrail, který se dlouho pohyboval na samém čele startovního pole, a na 16. kilometru bral dokonce i body za 4. místo na jediné sprinterské prémii.

Nakonec La Diagonelu dokončil na 22. místě, což je jeho nejlepší individuální výsledek v seriálu Visma Ski Classics, když o jednu příčku vylepšil své umístění právě z loňské Diagonely a byl druhým nejrychlejším Čechem v cíli.

Ve druhé polovině 65km závodu se do čela drali další členové Bauerova týmu – Alexis Jeannerod a Ilja Černousov, který nechyběl ani v devítičlenné skupince bojující v závěru o medaile. Nakonec finišoval na skvělém pátém místě a dosáhl na nejlepší letošní výsledek. Stejně jako Jeannerod, který La Diagonelu dokončil na 9. příčce.

„Všichni podali skvělý výkon! Ilja zajel výborný výsledek, smekám i před Alexisem a velmi dobře jel také Honza Šrail, který zajel své maximum. Myslím, že se v tom promítá i fakt, že se nám podařilo udělat dobře lyže, všichni si je pochvalovali. Navíc v týmu panuje parádní atmosféra, všichni si navzájem přejí,“ těšilo Bauera.

Po úspěšné La Diagonele se členové eD system Bauer Teamu přesunou do Itálie, kde příští víkend pokračuje seriál Visma Ski Classics slavnou Marcialongou.