Nepřehlédnutelnou postavou Mariánských Lázní, a to nejen ve sportovním prostředí, byl zápasník František Hejplík, jemuž nikdo neřekl jinak než Ringen. Jeho sportovní kariéra byla opravdu bohatá.

František Hejplík v osmdesátých letech. | Foto: archiv autora

Se zápasem začínal ve 12 letech v rodném Stříbře. Aktivní dráhu prožil v ligových oddílech Spartak Plzeň, Dukla Litoměřice, Dukla Hodonín a Lokomotiva Plzeň. Byl i členem reprezentačního výběru. Jako trenér působil v letech 1970-74 v prvoligové Dukle Stříbro. Tento profesí báňský záchranář se pak přestěhoval do Mariánských Lázní, kde byl dlouhé roky členem kulturistického oddílu TJ Sandow.

Chvíli po založení oddílu zápasu při TJ Sokol Mariánské Lázně v roce 1998 vstoupil Hejplík do jeho řad a dvacet let byl jeho předsedou a hlavním trenérem. Za tu dobu vychoval spoustu zápasníků, kteří sbírali medaile na mistrovstvích ČR. Za všechny jmenujme Lhotáka, Procházku, Smetáka, Marešovou, bratry Hulákovy, Řezníka, Solara, Knapa, Axmana nebo Davida.

Za svoji trenérskou a funkcionářskou činnost byl několikrát vyhlášen mezi nejlepšími sportovci města, okresu nebo kraje. Vrcholem pak bylo v roce 2016 uvedení do Síně slávy Českého svazu zápasu. Pravdou je, že Hejplík možná navenek působil jako nerudný morous, skutečnost však byla, že neměl rád přetvářku, podlézavost a neseriózní jednání. Pokud však člověk nepatřil do žádné z těchto škatulek, měl před sebou vstřícného a vtipného kamaráda. O jeho povaze možná lépe vypoví dvě namátkou vybrané historky.

František Hejplík na mezinárodních závodech v Soči.Zdroj: archiv autora

„Abych netrhal kulturistickou partu, tak jsem se někdy v sedmdesátých nebo osmdesátých letech přihlásil do okresního přeboru,“ vzpomínal Hejplík. „Postavu jsem měl celkem slušnou. Vylezl jsem na jeviště a začala hrát hudba. Já tam hodil mořskýho ptáka (póza s prohnutými zády, pozn.), louplo mně v křižáku, já zařval, padl jsem na zem a po čtyřech jsem se odplazil do zákulisí. Divadlo řvalo.“

František Hejplík v roce 2018.Zdroj: archiv autora

„Před pár lety jsem byl na jedné místní judistické soutěži,“ vypráví autor článku. „Kluci z juda se mě ptali, kam si půjdeme po závodech sednout. Co třeba Kamenný dvůr, navrhl jsem. Proč ne? Vejdu dovnitř, vlevo od vchodu seděl Franta ve svém oblíbeném boxu, kam jen tak někoho nepouštěl. Nazdar, Josef, pojď sem, vítal mě halasně. Za chvíli se začali trousit judističtí trenéři a rozhodčí a začali si přisedat, aniž by se ptali. Franta se zakabonil a do ucha mi přísně brumlal: Koho jsi mi to sem přitáhl? Víš, že tady nerad někoho vidím. Počáteční dusno však záhy pominulo, když judisti, což jsou veselá kopa, hodili Frantovi návnadu. Ten se rozjel k nebývalému výkonu a vtípky a historky z něj padaly jedna za druhou. Judisti brečeli smíchy a Franta byl ve svém živlu. Když jsem asi po dvou hodinách odcházel, šeptl mi Franta do ucha: Přiveď je zase někdy, to jsou dobrý kluci.“

V neděli 16. července František Hejplík zemřel. Bylo mu 77 let.

Autor článku: Josef Milota

