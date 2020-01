První třetinu 62 kilometrů dlouhého závodu absolvovaly ženy v početné skupině, která se začala trhat až v prvním stoupání. V následném sjezdu pak ale přišel pád, který postihl i Kateřinu Smutnou nebo vedoucí ženu seriálu Brittu Johanssonovou Norgrenovou. „My se blížily ke štědře dotované sprinterské prémii a najednou se tam přiřítili zezadu muži. Max Novak mě bohužel regulérně napálil zezadu a už jsem ležela. Měla jsem zlomenou hůlku a navíc mě začala bolet záda,“ popisovala po dojezdu nepříjemný moment Smutná.

Česká závodnice hájící barvy eD system Bauer Teamu tak musela měnit zlomenou hůl a potýkat se s bolestí, přesto se vydala na velkou stíhací jízdu. Z osmého místa, které jí patřilo na zmiňované sprinterské prémii na 24. kilometru, postupně sjížděla své soupeřky a prodrala se až na 3. pozici. „Za to jsem hrozně ráda! Jak se mi hnula záda, tak jsem si asi po šesti kilometrech říkala, že končím. Pak ale přišel delší sjezd, kde se to srovnalo, a dojela jsem až do cíle – navíc na bronzové pozici. Těžko říct, jak by to vypadalo bez toho pádu,“ líčila své pocity v cíli Smutná. Ta ve Švýcarsku nakonec potvrdila, že La Diagonela je jejím oblíbeným závodem, když ani při svém šestém startu nechyběla na stupních vítězů.

Pro prvenství si suverénně dojela Astrid Slindová, která se odpoutala od svých soupeřek ještě před pádem Smutné už zhruba na 20. kilometru. Roxane Lacroixová z eD system Bauer Teamu dojela při své premiéře na La Diagonele na 15. místě.

Muži Bauerova týmu byli v průběhu závodu několikrát vidět na čele – Jan Šrail se na prvních 10 kilometrech pohyboval na samé špici početného pole, Alexis Jeannerod pak od 25. kilometru dlouho vedl stíhací skupinu za v tu chvíli vedoucí dvojicí Jespersen, Eliassen.

Ve velké skupině do 30. místa jel i Ilja Černousov, neudržel se v ní ale Jan Šrail, který nakonec ze závodu odstoupil.

Nejrychlejším mužem eD system Bauer Teamu v cíli byl Jeanerod na 15. místě, Černousov skončil 26. La Diagonelu dokončil i jejich týmový kolega Pawel Klisz, který bral 56. příčku.

O tři kilometry zkrácený závod ovládl Chris Andre Jespersen, který si po skvělém výkonu připsal první triumf v seriálu Visma Ski Classics.

Ten bude pokračovat hned o víkendu, kdy je na programu třetí z pěti závodů v řadě – slavná Marcialonga. Ta se pojede v neděli 26. ledna v Itálii.