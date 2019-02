Karlovy Vary – Paráda. V dohrávce 6. kola florbalové 1. ligy dorostu si připsali karlovarští hurricani na svůj účet hodně důležité vítězství, když v hale míčových sportů porazili Českou Lípu vysoko 7:0. Hattrickem k tomu přispěl kanonýr Jiří Šťovíček.

„Důležitá výhra, jsme rádi za ni a i za to, že to skončilo s nulou na naší straně,“ pochvaloval si výhru, která byla sedmou v soutěži, trenér Karlových Varů Martin Kratochvíl. A nebylo divu. Česká Lípa totiž zamířila do lázeňského města v pozici outsidera, přesto zejména v první třetině Karlovaráky hodně zlobila.