„Se sněhovými podmínkami to vypadalo hodně špatně, byl na programu i krizový scénář, že závod bude kvůli nedostatku zrušen,“ vracela se k nepříznivým podmínkám ředitelka Karlova běhu Kateřina Ondrová.

Dočkali se za minutu dvanáct. Počasí se totiž nakonec umoudřilo a vyslyšelo přání milovníků bílé stopy a prosby organizačního tábora a nakonec shodilo na Boží Dar a jeho okolí, kde se závody odehrají, několik centimetrů bílé pokrývky.

„Minulý týden napadlo kolem třiceti centimetrů sněhu a i tento týden mají přijít přívaly sněhu, takže závody budou,“ hlásí z Božího Daru Ondrová.

„Proto ať závodníci neváhají s registrací a ať na závody dorazí, sněhové podmínky by měly být ideální,“ vzkazuje.

REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ

Závodníci se mohou registrovat online do středeční půlnoci, tedy do 12. února, a to na webových stránkách www.stopaprozivot.cz či www.karluvbeh.cz. Kdo však registraci nestihne, může se přihlásit i přímo v dění devětačtyřicátého ročníku.

„Stále se mohou zájemci přihlásit jak na sobotní, tak i nedělní závody, a to přímo na místě,“ připomněla Ondrová.

Prezentace závodu bude tradičně na božídarské radnici, kde budou mít organizátoři rozbalen po tři dny svůj tábor. Prezentace bude probíhat v pátek 14. února od 16 do 20 hodin, v sobotu 15. února pak od 7.30 do 9.00 a pro nedělní závod od 12 do 16 hodin, opozdilci se však mohou ještě registrovat v neděli 16. února od 7.30 do 9.30.

„Určitě bychom chtěli požádat závodníky, aby k registraci dorazili včas,“ vzkazuje závodníkům Ondrová.

Pro ty budou tradičně přichystány během dvoudenního klání skvělé podmínky.

„Zázemí bude opět v centru Božího Daru. Na radnici bude prezentace, dále vyhřívaný stan pro závodníky bude připraven na náměstí, kde bude k dispozici občerstvení. V sobotu pak bude na programu po skončení prvního dne od 18 hodin koncert hudební skupiny A basta!,“ upřesnila Ondrová.

ZÁVODY

Dvoudenní klání odstartují v sobotním dopoledni děti, poté přijdou na pořad kategorie dospělých, kteří absolvují Memoriál Jana Pravečka na trasách od 12 do 22 km volnou technikou. V neděli pak přijde na pořad Memoriál Jiřího Čáslavského, který se pojede na tratích 12, 22 a 45 km klasicky.

„Trasy budou vzhledem ke sněhovým podmínkám ještě dodatečně upřesněny, záležet totiž bude na počasí a sněhu. Je totiž možnost, že trasy budou zkráceny, ale o tom organizační štáb rozhodne až před závody. To se týká také startu závodů, jestli budou na louce na startu magistrály či bude posunut jinam, ale samozřejmě uděláme vše, co je v našich silách, aby se závody odjely na tradičních distancích,“ slibuje šéfová Karlova běhu. Pouze cíl závodů se měnit nebude, opět bude tradičně v centru obce.

PARKOVIŠTĚ

„Závodníci mohou zaparkovat svá auta na parkovišti při vjezdu do Božího Daru u „Sapouška“, dále pak naproti benzinové pumpě, na obecním parkovišti, proto doporučujeme závodníkům dorazit na závody s předstihem, aby v klidu zaparkovali,“ uzavřela Ondrová.

Cardion 49. ročník Karlova běhu

Sobota 15. února

Dětské závody klasicky 0,5 a 1,5 km – start 10.00 a 10.15; dětský závod volně 6 km – start 10.30; závod na 12 km volně – start 11.00; závod na 22 km volně – start 11.15.

Neděle 16. února

Závod klasicky na 45 km – start 10.30; závod klasicky na 22 km – start 11.15; závod klasicky na 12 km – start 12.00