Naposledy v hale míčových sportů před fantastickou návštěvou, která čítala 265 diváků, obstáli v přestřelce s brněnským Sokolem, který pokořili 9:6.

„První třetina na naše poměry letos vcelku povedená, když jsme vstřelili tři branky a vyhráli ji. Toto se nám letos mockrát nepodařilo, takže to hodnotím kladně, ale samozřejmě tam byly nedostatky,“ ohlédl se kapitán Varů Miroslav Šnajdr za úvodní dvacetiminutovkou, která skončila 3:2 ve prospěch jeho týmu.

To druhá třetina již byla plně v režii karlovarského výběru, který během ní slavil pět vstřelených branek, oproti jedné v podání florbalistů Brna. Hurricani si tak vytvořili pětibrankový náskok, když se šlo do kabin za stavu 8:3. „Rozhodující byla podle mého právě druhá třetina, během které jsme soupeři brankově odskočili, a myslím si, že jsme produkovali i poměrně solidní florbal,“ vypočítával karlovarský kapitán. Jenže třetí třetina nevyšla Karlovarákům podle jejich představ, když soupeř mohutně gólově dotahoval, ale nakonec ani to nestačilo a musel se, v uvozovkách, spokojit s porážkou o tři branky, když Varáci vyhráli duel v poměru 9:6.

„Ve třetí třetině přišlo z naší strany takové uspokojení, polevení. Chyběl nám pohyb, důraz, když soupeř byl výrazně lepší, ale nakonec jsme dotáhli duel do vítězného konce,“ pochvaloval si pátou výhru v řadě za sebou Šnajdr.

Hurricany nečeká žádný oddych. Již ve čtvrtek 10. října se představí v rámci šestého kola na kunratické palubovce, kde poměří své síly od 19 hodin se čtvrtým celkem tabulky Startem, který ztrácí na lázeňský výběr v prvoligové tabulce pouhé dva body. „Určitě to bude pro spoustu kluků specifické, jelikož to bude v týdnu, kdy každý chodí do práce, trochu to nabourá rytmus, ale pro oba soupeře je to stejné,“ má jasno Šnajdr.

Právě Start během přípravy varský výběr pokořil, takže by se měl mít na pozoru. „Soupeř určitě využije střídavých startů, a navíc v přípravě nás porazil, takže nesmíme nic podcenit a připravit se tak na dalšího aktivního běhavého soupeře,“ dodal Šnajdr.

1.liga mužů, 5. kolo

FB Hurrican Karlovy Vary – Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 9:6 (3:2, 5:1, 1:3). Branky: 2. a 46. Tomáš Smolka, 8. , 23. a 28. Miroslav Šnajdr, 9. Matěj Korbel, 33. Michal Strachota, 35. a 38. Michal Klápa – 6. Adam Bouška, 14. , 43. a 52. Václav Černoch, 30. Michal Šmíd, 48. Arnošt Nechvátal. Rozhodčí: Jakub Nábělek – Radek Štengl. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 265.