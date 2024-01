„Tento týden jsme měli velmi těžké chvíle, protože jsme věděli, že nám budou chybět někteří hráči kvůli zranění,“ přiznával Liam Sketcher, že se Karlovarsko dostalo před klíčovou fází ČEZ extraligy do nezáviděníhodné situace. Karlovarští volejbalisté však nedali v předehrávce 19. kole ČEZ extraligy v hale míčových sportů Ostravě žádnou šanci, když zápas opanovali v poměru 3:0, čímž úspěšně zahájili domácí zápasový trojblok.

„Pro nás to je velmi dobrý výsledek,“ neskrýval radost po důležité výhře kouč Západočechů. A nebylo divu. Karlovarsko vstoupilo úspěšně již do první sady, kterou dvěma body otevřel univerzál Karlovarska Patrik Lamanec. Následně uspěli v útoku Karlovaráci Éder Kock a Matěj Pastrňák a Ostrava si za stavu 4:1 vybrala první oddechový čas. Karlovarští volejbalisté ale dál drtili svého soupeře, když na šestibodový rozdíl, tedy 8:2 upravil přímým bodem z podání Matěj Pastrňák. Ostrava se Varům dokázal přiblížit na 8:5, kdy se blýskl bodovým útokem Olsen, ale Karlovarsko hostům opět odskočilo tentokrát na 14:9, když pátý bod zaznamenal Patrik Lamanec.

Výběr z Moravskoslezkého kraje však nesložil zbraně a před koncovkou se dokázal přiblížit po úspěšné smeči Tsmokaly domácím na rozdíl tři bodů 18:15. Hráči z lázní si ale výhru nenechali vzít, když dotáhli set do výhry 25:19. „Průběh hry byl, troufám si říct, že kontrolovaný,“ řekl po utkání kapitán Varů Daniel Pfeffer. I druhý set načali lépe domácí hráči, kteří po úspěšným útocích Wessela Keeminka a Patrika Lamance utekli Ostravě na 5:2. Svěřenci Dariusze Lukse ale dokázali Vary docvaknout a v polovině setu drželi s Vary vyrovnané skóre 12:12.

Karlovarsko následně uhrálo pětibodovou sérii a do koncovky šlo s pohodovým náskokem 17:12. Hosté ale opět zmobilizovali všechny své síly a snížili v závěru setu na 20:19. Nakonec Ostrava nezvládla závěr, když vyrobila dvě chyby, což znamenalo výhru Varů 25:22.

Třetí set opanoval v úvodu Patrik Lamanec, který zatížil konto soupeře dvěma esy a výběr lázní si vytvořili čtyřbodový náskok 5:1. Karlovarsko si postupně udržovalo pohodový náskok, když na 16:9 upravil smečař Spencer Olivier. Tentýž hráč pak v koncovce navýšil vedení svého týmu na rozdíl osmi bodů 19:11. Karlovarský kouč následně využil vysokého náskoku a dal příležitost hráčům z lavičky, kteří následně dovedli třetí sadu do výhry 25:15.

„Splnili jsme, co jsme chtěli. Jsem rád, že kluci, kteří byli na hřišti, tak byli koncentrovaní a soustředění. Hráli jsme precizně, i když to třeba nemusel být tak koukatelný volejbal, ale výsledek 3:0 a tři body hovoří za vše,“ těšilo kapitána Varů. V dalším domácím duelu se představí Karlovarsko v sobotu 27. ledna, kdy od 18.00 hodin vyzve v míčovce Beskydy. „Bude to pro nás velká a těžká výzva “ je si vědom Sketcher.