Vše nasvědčovalo tomu, že karlovarský pilot Petr Kopfstein ve službách Team Spielberg bude o víkendu 15. a 16. června v ruské Kazani bojovat v rámci Red Bull Air Race o skvělé umístění.

Sporná penalizace odsoudila karlovarského pilota Petra Kopfsteina v Kazani ke konečnému 13. místu. | Foto: Red Bull Content Pool

Od předchozího závodu stihl vyladit svůj letoun, v tréninkových letech držel krok s nejlepšími a v sobotní kvalifikaci si pak doletěl pro výborné páté místo. To mu do Round of 14 přisoudilo zkušeného Francouze Nicolase Ivanoffa.