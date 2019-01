Karlovy Vary – Dva dny bojovali středoškoláci v Karlových Varech v rámci Sportovní ligy škol v celorepublikovém finále o pohár MŠMT.

V kategorii dívek se radovalo z celkového vítězství Gymnázium Havířov, v chlapcích pak putoval vítězný pohár do Gymnázia Nymburk.

MISTRYNĚ Z HAVÍŘOVA

V kategorii dívek se představilo na palubovce haly míčových sportů šest výběrů, které byly rozděleny do dvou tříčlenných skupin, v nichž se střetly systémem jednou každý s každým 4x 6 minut čistého času.

Po odehrání základních skupin pak přišly na pořad boje o konečné umístění. V souboji o páté místo se střetly dvě ´zdrávky´, přesněji pořádající SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary a VOZŠ a SZŠ Praha. V tomto klání se nakonec radovaly hráčky z Prahy, které duel vyhrály v poměru 73:14, a braly tak pátou příčku. Pak přišel na pořad souboj o republikový bronz, ve kterém uspělo Gymnázium Strakonice, když si poradilo s Gymnáziem Kolín dvacetibodovým rozdílem 45:25.

Završením dvoudenního basketbalového klání byl souboj o vítězný pohár a mistrovský titul, ve kterém se proti sobě postavila dvě gymnázia, a to z Brna a Havířova. Právě výběr Havířova dorazil do lázeňského města v řádně okleštěné sestavě, když do bojů o zlato vyslal šest hráček, zatímco Brno deset. Na palubovce to však nebylo vůbec znát a havířovské gymnázium si zaslouženě po bojovném týmovém výkonu došlo pro mistrovský republikový titul.

Výsledkový servis:

Skupina A: Gymnázium Havířov – SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary 61:18, Gymnázium Brno 37:29; Gymnázium Brno – SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary 51:20.

Pořadí ve skupině: 1. Gymnázium Havířov, 2. Gymnázium Brno , 3. SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary .

Skupina B: Gymnázium Strakonice – VOZŠ a SZŠ Praha 57:23, Gymnázium Kolín 37:38; Gymnázium Kolín – VOZŠ a SZŠ Praha 29:31.

Pořadí ve skupině: 1. Gymnázium Strakonice , 2. Gymnázium Kolín, 3. VOZŠ a SZŠ Praha.

O páté místo: SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary – VOZŠ a SZŠ Praha 14:73.

O třetí místo: Gymnázium Strakonice – Gymnázium Kolín 45:25.

O první místo: Gymnázium Havířov – Gymnázium Brno 48:42.

Konečné pořadí, dívky: 1. Gymnázium Havířov, 2. Gymnázium Brno, 3. Gymnázium Strakonice, 4. Gymnázium Kolín, 5. VOZŠ a SZŠ Praha , 6. SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary.

MAJSTRŠTYK NYMBURKA

V kategorii chlapců se po odhlášení školy z Poděbrad odehrála pouze jedna pětičlenná skupina, ve které se střetli středoškoláci stejným systémem, jako tomu bylo v kategorii dívek. Pouze s rozdílem, že první dva týmy se probojovaly do velkého finále. V základní skupině hráli prim středoškoláci prostějovského gymnázia, když vyhráli všechna utkání.

Za nimi skončilo Gymnázium Nymburk, které prohrálo prakticky pouze s Prostějovem. Navíc jako jediný tým v celorepublikovém finále pokořilo hranici sta vstřelených bodů v utkání.

Bronzový stupínek pak obsadilo Gymnázium Brno a pod bednou, tedy na čtvrtém místě, skončilo Gymnázium Ústí nad Labem. Poslední místo pak bralo sokolovské ISŠTE, které ani jednou na kýženou výhru nedosáhlo.

Dva nejlepší celky skupiny se nominovaly do velkého finále a v podání středoškoláků z Prostějova to dlouho vypadalo na zasloužený triumf. Jenže Nymburk nesložil zbraně a bojoval, když v závěrečné šestiminutovce dokázal postupně smazat až desetibodový náskok Prostějova. Velkou zásluhu na tom měl střelecky naladěný nymburský hráč Jirák, který si během finálové bitvy připsal na své konto úctyhodných sedmnáct bodů. Zejména díky jeho přesné mušce rozhodl Nymburk v závěrečných sekundách o zisku mistrovského titulu.

Výsledkový servis:

Gymnázium Prostějov – ISŠTE Sokolov 71:30, Gymnázium Brno 61:30, Gymnázium Nymburk 65:57, Gymnázium Ústí nad Labem 55:33; Gymnázium Nymburk – ISŠTE Sokolov 105:26, Gymnázium Brno 53:38, Gymnázium Ústí nad Labem 70:47; Gymnázium Brno – ISŠTE Sokolov 54:17, Gymnázium Ústí nad Labem 53:18; Gymnázium Ústí nad Labem – ISŠTE Sokolov 59:27.

Pořadí ve skupině: 1. Gymnázium Prostějov, 2. Gymnázium Nymburk, 3. Gymnázium Brno, 4. Gymnázium Ústí nad Labem, 5. ISŠTE Sokolov.

O první místo: Gymnázium Nymburk – Gymnázium Prostějov 57:56.

Konečné pořadí, chlapci: 1. Gymnázium Nymburk, 2. Gymnázium Prostějov, 3. Gymnázium Brno, 4. Gymnázium Ústí nad Labem, 5. ISŠTE Sokolov.