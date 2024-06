Karlovarská atletika dala o sobě opět řádně vědět. Sprinter Kevin Škarda z SC Start Karlovy Vary na mistrovství ČR juniorů a dorostu v Ostravě o uplynulém víkendu famózně zaběhl v osobním rekordu stometrovou trať.

Sprinter Kevin Škarda dosáhl na MČR v Ostravě na bronzovou medaili. | Foto: ČAS - Jan Houska

Škarda se v sobotním finále předvedl ve skvělé formě. Stovku dal v čase 10,67 a byla z toho bronzová medaile. „Od začátku jsem věděl, že chci z této tratě medaili. Maximálně jsem se koncentroval, už moje rozcvička byla soustředěná jen na to, abych si šel pro výhru. V rozběhu bylo důležité zaběhnout tak, abych měl na finále dobrou dráhu. Na startu chtěli všichni kluci medaili. Zabral jsem, co nejvíc to šlo, když jsem v cíli slyšel, že jsem třetí, byl jsem šťastný,“ zhodnotil svůj výkon úspěšný sprinter, který jako jediný karlovarský atlet přivezl z mistrovství v Ostravě cenný kov.

Nebylo to ale tak jednoduché. Škarda se svým koučem mají za sebou roky tvrdé dřiny. „Když jsem před pěti lety začal trénovat, tak v Karlových Varech nebyl nikdo, kdo by zvládl zaběhnout 100 metrů pod 11 vteřin. Člověk by řekl, že je to tím zázemím, žádná hala, kvalitní posilovna, pomůcky. A ejhle ono to jde. Můj jeden z prvních svěřenců Jenda Ullmann po roce společné práce zaběhl 10,83 a já si řekl, že jdeme správnou cestou. A teď Kevin. Letos 10,67. Nelze spoléhat na to, že někdo za nás ty ideální podmínky vytvoří. Je na nás trenérech, abychom vytvářeli možnosti, že se dá běhat rychle a ještě rychleji," komentoval situaci trenér SC Start Karlovy Vary Štěpán Kříž.

Kromě stometrové trati, to ale Kevinovi šlape i na 200 metrech. Karlovarský sprinter tak v Ostravě nastoupil plný očekávání i do nedělního závodu na 200 metrů. Probojoval se do finálové skupiny, kde nakonec skončil na osmém místě.