„V týmu panuje spokojenost, dokázali jsem vyhrát 3:0, tím nejrychlejším možným způsobem,“ usmíval se smečař Karlovarska Lukáš Vašina. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým totiž zvládl náročnou volejbalovou partii.

„Pro nás to byla tři velmi těžká utkání, ve kterých nás Kladno tlačilo servisem a všemi herními činnostmi a my jsme prakticky museli celou sérii odehrát naplno na sto procent,“ naráží Vašina na velké boje, které s Kladnem Vary musely absolvovat. „Nemohli jsme si oddychnout ani jeden balon,“ připomíná varský smečař. Kladno tak ve čtvrtfinálové sérii opět potvrdilo, že play-off je zcela jiná soutěž a umístění po základní části se mažou.

„Je to tak, play-off je zcela jiná soutěž, může se stát cokoliv. I tým, který je poslední, může s prvním týmem podat velmi kvalitní výkon. Může v tu danou chvíli mít větší formu než ten lepší tým,“ vypočítává Vašina.

O tom se přesvědčilo i Karlovarsko, které právě Kladno dvakrát pořádně zaskočilo, když vyhrálo úvodní sety dvou bitev. Tu třetí už lépe načali hráči z lázeňského města. „První set jsme hráli opravdu skvěle, to nám vycházelo, na co jsme sáhli. Byli jsme rádi, že jsme takto vstoupili do utkání,“ vracel se Vašina zpět ke třetímu duelu čtvrtfinálové série.

„Ve druhém setu nás Kladno zatlačilo servisem a myslím si, že i my jsme trochu polevili, a od druhé sady to pak byla vyrovnaná hra, ve které se hrálo o každý balon, o každý milimetr hřiště, a ani my, ani Kladno jsme nechtěli prohrát, a taky to tak na hřišti vypadalo,“ připomíná Vašina vyrovnanou partii, kterou nakonec zvládly vítězně Karlovy Vary, které vyhrály 3:1 na sety, a tím získaly důležitý třetí bod.

„Já jsem hrozně moc rád, že jsme tento zápas zvládli a postoupili, jelikož ta série nebyla vůbec lehká. Troufnu si říci, že patřila k těm velmi vyrovnaným, protože v každém zápase rozhodovaly koncovky setů,“ vysvětluje Vašina.

Karlovarsko se tak probojovalo do elitní čtyřky a v sázce budou nejen medaile, ale také mistrovský titul, nejdříve však musí přejít hráči z lázeňského města přes semifinále. Na svého soupeře si budou muset počkat, rozhodne se mezi pražskými Lvy a Ostravou.

„Nám čtvrtfinálová série ukázala pro semifinále, že je stále na čem pracovat, když se stále můžeme zlepšovat. Hlavní pak bude také, až budeme na hřišti, abychom to za žádného stavu nevzdávali a bojovali o co nejlepší výsledek, který půjde,“ dodal závěrem karlovarský smečař.