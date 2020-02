V nejhorší možný moment, když nezvládlo vystoupení v rámci Final four Českého poháru, když obdrželo zaslouženou stopku od českobudějovického Jihostroje, se kterým prohrálo 1:3 na sety.

„Je potřeba uznat sílu soupeře, nicméně jsme zahráli jeden z našich horších zápasů,“ vracel se k semifinálovému utkání v rámci Final four prezident Karlovarska Jakub Novotný. „Byli jsme tragičtí na servisu a nelíbilo se mi ani nastavení hráčů při vstupu do utkání,“ zklamaně popisoval šéf Karlovarska.

A ví proč. V důležitých momentech duelu na tom byly České Budějovice podstatně lépe, když se s nimi dokázaly velmi dobře vypořádat. „Nevím, jestli sehrála roli nervozita či že jsme moc chtěli,“ krčil rameny Novotný.

„České Budějovice zvládly nejen vstup do utkání, ale i kritické momenty zápasu, zvládly to lépe psychicky než my, a proto vyhrály,“ narážel na rozhodující momenty mezi týmy. Ale jak se říká, na všem zlém je přeci jen i něco dobrého.

„Pozitivum vidím v tom, že jsme zpátky nohama na zemi. To, že jsme v první lize, nebude v play-off a rozhodujících zápasech vůbec nic znamenat,“ varuje před blížícím se vrcholem UNIQA extraligy, ve kterém již půjde o medaile. „Stalo se, prohráli jsme, ale jedeme dál, musíme se soustředit na zápasy, které nás teprve čekají,“ burcuje Novotný. Volejbalisté z lázní musejí hodit zklamání z neúspěchu v poháru rychle za hlavu, již dnes, tedy v úterý 25. února, se představí na palubovce tureckého klubu Spor Toto SC Ankara, čtvrtého týmu turecké Efeler Ligy, kde budou usilovat ve čtvrtfinálové sérii o postup do semifinále CEV Challenge Cupu – Vyzývacího poháru.

„Ankara například porazila i soupeře Českých Budějovic z Ligy mistrů Fenerbahce, takže zcela jistě půjde o silný tým,“ narážel Novotný na skalp vedoucího týmu turecké ligy v podání úterního soupeře.

„Navíc má ve svém kádru Ankara nejen Brazilce, ale také Australana či Španěla,“ poukázal Novotný. Pro Varáky to bude další náročný duel během několika dnů. „Střídali jsme tři soutěže, teď už jen dvě, co se týče únavy, tak tu si musí vyřešit v týmu. Mně jde o to, aby družstvo pochopilo, že to důležité teprve přichází, že sezona teprve začíná,“ dobře ví Novotný.

První duel čtvrtfinálové série se odehraje v osmnáct hodin místního času v TVF SC Baskent Sports Hall Ankara.

„Kdo by nechtěl postoupit, nicméně si uvědomujeme, že už nehrajeme proti žádným ořezávátkům. Favority rozhodně nejsme, ale spíše mi jde v tuto chvíli o reakci týmu na dle mého názoru nevydařený zápas s Jihostrojem a hlavně pak čtvrtý set tohoto utkání,“ dodal závěrem Novotný.