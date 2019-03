Karlovy Vary – Je to tady. Nesmlouvavé bitvy, ve kterých jsou veškeré chyby či zaváhání trestány vyřazením.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Karlovarský FB Hurrican naskočí o víkendu do třaskavého čtvrtfinále 1. ligy ve florbale mužů, ve kterém se mu postaví do cesty Kanonýři Kladno. Letos by však chtěli Karlovaráci posunout florbalovou laťku výše, nejméně do semifinále.