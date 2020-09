Nejdříve však budou muset zvládnout základní část. Tu odstartují již tento víkend, když v sobotu 19. září budou hostit od 17.30 hodin na ledě KV Areny tým Havířova, o den později, tedy v neděli 20. září, pak od 10.00 přivítají pro změnu v tréninkové hale několikanásobného mistra ligy Zlín. Nejen o tom jsme si povídali s předsedou klubu Janem Chlubnou.

Jaká byla příprava na novou sezonu v podání Sharks?

Ačkoliv byla příprava poznamenaná epidemií, kvůli které neproběhlo týmové soustředění, dá se nakonec hodnotit kladně. S prvními tréninky jsme začali v červenci, jejich frekvence postupně rostla až na obvyklé dva tréninky týdně. Čtyři až pět hráčů se navíc každý týden zúčastňuje tréninkových soustředění národního týmu v Nymburce, to má na kondici týmu i předávání zkušeností blahodárný vliv.

Můžete přiblížit změny v týmu ohledně kádru, který budete mít letos k dispozici?

Radostnou novinou v kádru Sharks je nový hráč Radek Zelinka. V Česku jsou zájemci o para hokej i přes lepšící se podmínky stále téměř raritou. Za Radkem stojí velký příběh, od boje o vlastní život až do bojů o body na ledě to zvládl v rekordně krátkém čase a v prvním kole proti Havířovu si připíše svoji premiéru. Naopak hrát už nebude, anebo jen výjimečně, matador Míra Hrbek, který byl u založení klubu v roce 2003 a postupně přešel na trenérskou pozici. Kádr se jinak nezměnil a širší soupiska čítá 17 hráčů.

S jakými cíli budete vstupovat do nového ročníku?

Cílem je navázat na zlepšené výkony z loňské sezóny, kdy tým zdatně vzdoroval silné zahraniční konkurenci zejména v moravských klubech. Od zisku bronzových medailí nás dělil jeden vyhraný zápas, který se kvůli epidemii bohužel už neuskutečnil. Za sportovní cíl pro letošní sezónu lze tedy označit zisk medaile. Mimo mantinely pak udržet dobrou náladu v týmu, zlepšovat jeho zázemí a dostat pravidelné diváky na tribuny. Není nic smutnějšího pro hokejistu než všechnu tu dřinu odevzdat před prázdným stadionem.

Před sebou máte hned dvě utkání, co od zápasů očekáváte a co pro vás bude úspěchem?

Úspěchem budou dvě výhry. Zápasů v základní části je málo, jen deset, vyrovnanost týmů velká a ze šesti účastníků dva nepostoupí do play-off. Je zapotřebí sbírat body hned od začátku. Přijedou dva týmy, které nejvíc ze všech spoléhají na zahraniční reprezentační hráče. Rozhodující bude, jak se vyvine situace kolem covidu a jak případně poznamená soupisky našich soupeřů. My se ale připravujeme tak, jako by měli přijet v plné síle. Naší výhodou je z devětadevadesáti procent český kádr.

Na co byste pozvali fanoušky a na co se mají připravit v rámci opatření kvůli covidu-19?

Fanoušky zveme do KV Arény náhradou za zrušený březnový zápas o třetí místo. Tehdy se chystala hezká návštěva a my budeme moc rádi, když stejná přijde v sobotu do velké haly a po půlroční pauze pomůže para hokejistům k dobrému startu do sezóny. Slibujeme nadšení, tah na branku a premiéru nejvyššího para hokejisty v Česku Radka Zelinky. V neděli se bohužel hraje v tréninkové hale, kam se mnoho diváků nevejde. Samozřejmostí je rouška při pobytu uvnitř stadionu a k dispozici bude dezinfekce rukou. Diváci musí respektovat uspořádání sektorů a rozmístit se v nich rovnoměrně. Fandění je povoleno.

Soupiska SKV Sharks Karlovy Vary

Brankáři: Pavel Bechyňský, Petr Korec, Bohumír Mach; obránci: Jiří Berger, Luboš Nejedlý, Karel Wágner, Radek Zelinka; útočníci: Jiří Forgo, Michal Geier, Jakub Haas, Josef Jeřábek, Lukáš Karafiát, Václav Kovářík, Lukáš Michalčín, Frank Rennhack, Marek Schneider, Filip Veselý.

Trenéři: Miroslav Hrbek, Miroslav Naď; vedoucí týmu: Jan Chlubna; kustod týmu: Martin Karafiát.