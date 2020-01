Mezi nadějnými svěřenci trenérky Jitky Dítkové se nejlépe dařilo patnáctiletému Markovi Štěrbovi, který druhým místem zajistil výpravě Karlovarského kraje zatím nejlepší umístění.

Do sprintu na necelé dva kilometry odstartoval sice až mezi posledními závodníky, rychlým tempem se však dostával vpřed a na mezičasech na sebe hned několikrát upozornil. Před cílem už bylo téměř jisté, že domácí publikum nezklame. Stejně jako na pardubických hrách před dvěma lety obsadil nakonec druhou pozici. Nestačil pouze na Jakuba Milána z Jihomoravského kraje, především kvůli individuální chybě.

„Na jednu kontrolu jsem nechal deset vteřin, které mě pravděpodobně připravily o zlato. Nevím, co se tam stalo, podle všeho jsem zvolil špatně a jel dva kopce navíc,“ hodnotil svůj výkon po dojezdu v cíli Marek Štěrba.

I přesto byl s druhou příčkou spokojený. „Jelo se mi dobře, především díky kvalitnímu servisu. Trať byla opravdu nádherná. Musím říct, že jsem to nečekal, na to, jaké tady byly špatné sněhové podmínky,“ vyjádřil se k závodu reprezentant a přiznal, že trénování bylo komplikované. Kvůli nedostatku sněhu totiž před olympiádou sjížděli doslova poslední zbytky sněhu. „Snažil jsem se jezdit co nejplynuleji, nezastavovat se,“ prozradil Štěrba úspěšnou taktiku. Na znalost prostředí se spolehnout nemohl. „Na této trati jsem jel jen jednou jedinkrát,“ přiznal, i když se svou rodinou bydlí na nedalekém Božím Daru. „Dokonce to byly moje první závody v životě, to mi bylo asi dvanáct let,“ zavzpomínal na své první velké vítězství. Podobně jako kdysi nechyběla u trati i maminka mladého sportovce. „Samozřejmě jsem moc spokojená, fandila jsem mu s celou naší rodinou. Věřili jsme, že dokáže medaili obhájit, i když víme, že se na sprintu může stát cokoliv a výsledky se tu rychle mění,“ poukázala.

O další úspěchy na olympiádě dětí a mládeže bude nejen Marek Štěrba, ale i zbytek lyžařů orientačního běhu usilovat i v následujících dnech. Na programu bude krátká trať a štafeta. (dom)