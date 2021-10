„Ve středu se mladší žáci Dan Naske, Ondra Andresík a Jirka Honzejk zapojili do okresního přeboru a v doprovodu Václava Kintera a Františka Andresíka odehráli svá první utkání s dospělými muži v Lubech u Chebu. „Kluci si vedli výborně a celkově družstvo uhrálo výsledek nad očekávání, a to remízu 9:9,“ dodává k hodnocení vystoupení hráčů TTC Žák.

V sobotu pak krajský přebor pokračoval dalším kolem, když do Chebu pro změnu dorazil TJ Baník Vintířov A. „I v tomto utkání naše sestava Tomáš Ramsauer, Petr Matoušek, Vojtěch Levora starší, Vu Nguyen Dang Khoi a Dinh Cuong Vu dokončila zápas jako poražený tým, tentokrát prohrál vysoko 1:10,“ smutně poznamenal k druhé porážce během dvou dnů Žák. I přes dvě prohry se drží TTC KARLOVARSKO C po třech kolech na průběžném šestém místě.

Uplynulý víkend stolních tenistů TTC KARLOVARSKO 2020 se tentokrát nesl ve znamení soutěží dospělých. Již v pátek hostil klub z Chebu v předehrávce krajského přeboru 1 SKST Chodov C v soutěži krajský přebor 1.

