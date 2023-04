Stolní tenisté Chebu začnou play-off, na západ míří KT Praha

/STOLNÍ TENIS/ Vyřazovací část extraligy stolních tenistů je tady. Boj o titul začíná! Loni to SKST Cheb dotáhl až do finále, jak dopadne letos? Rád by zopakoval loňský úspěch. Po základní části patří stolním tenistům ze západu Čecha třetí příčka příčka a to znamená, že ve čtvrtfinále play-off narazí na šestý KT Praha.

Stolní tenisté Chebu (zleva) David Reitšpies, Antonín Gavlas a Stanislav Kučera. Foto: pingpong.cz | Foto: Deník/Zdeněk Soukup