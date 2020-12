Jako první vyrazily do stopy české běžkyně, které potvrdily, že se jim při závodech Světového poháru v Davosu daří, když Kateřina Razýmová obsadila vynikající 10. místo a stejně jako před rokem se v závodu dostala do elitní desítky. Na body dosáhla také Kateřina Janatová na 23. místě a Petra Nováková na 27. příčce.

Čeští fanoušci vzhlíželi k závodům v nejvýše položeném městě Evropy s velkou nadějí, kterou ještě podpořila absence reprezentací Norska, Švédska a Finska. A české reprezentantky jejich očekávání nezklamaly. Vyrovnat se přitom musely také s náročnějšími podmínkami, které způsobilo sněžení, po němž byla trať pomalejší.

Kateřina Razýmová vlétla do tratě se startovním číslem 31 a už od prvních mezičasů bylo jasné, že se bude držet v blízkosti nejvyšších pozic. Když se pak Razýmová prohnala cílovou branou, byla na čtvrtém místě. Další soupeřky ji pak ale v konečném pořadí odsunuly na konečné 10. místo, ze kterého ztratila 63 vteřin na vítěznou Američanku Brennanovou a 22 sekund na medaili.

„Výsledek je dobrý, ale musím se přiznat, že příliš spokojená nejsem. Dneska jsem chtěla víc, bohužel mi to ale nesedlo. Svůj výkon bych zhodnotila jako průměrný. Poměrně dost mě bolely nohy, což se podepsalo na výkonu ve druhém kole, kdy jsem měla problémy sledovat trať, protože už jsem viděla dvojmo. Možná to způsobila nadmořská výška. Loni se mi tu sice jelo dobře, ale to byla jiná situace, protože jsem tu nebyla před závodem ani čtyřiadvacet hodin. I tak ale myslím, že se není za co stydět, protože top 10 je vždycky super,“ pochvalovala si umístění v cíli Kateřina Razýmová.

K tomu pak přidala Kateřina Janatová 23. místo, ze kterého ztratila na vítězku 1:53,9. Body si z Davosu odvezla také Petra Nováková, která se sice na sedmém kilometru pohybovala na hraně elitní třicítky, ale v závěru se dokázala posunout na 27. příčku.

NEJLEPŠÍ BYL V MUŽÍCH NOVÁK

Distanční závod mužů na Světovém poháru v Davosu českým fanouškům běžeckého lyžování bodovou radost nepřinesl. Ze čtveřice českých reprezentantů se při závodu na 15 km volně nejlépe umístil Michal Novák, který obsadil 42. místo.

Novák přitom o bodované příčky dlouho bojoval. Na třetím kilometru byl osmadvacátý, pak se ale začal pomalu propadat a jeho ztráta narůstala. Na pátém kilometru byl 31., na desátém 37. a v cíli mu pak se ztrátou 2:33,9 patřila konečná 42. příčka.

„Vůbec se mi nevedlo, necítil jsem se dobře. Do nějaké míry k tomu přispěly také lyže, které mi hodně tahaly za nohy. Ne že by to byla chyba servisu, spíš jsem už neměl mezi svými lyžemi žádnou jinou volbu do těchto podmínek,“ zklamaně se ohlížel za závodem Michal Novák.

Jako úplně první na trať vyjel Adam Fellner se startovním číslem 1. Do závodu přitom vstoupil pomaleji – na prvních pěti kilometrech si připsal až 65. nejlepší čas. Pak už ale výsledkovou listinou stoupal strmě vzhůru. Patří mu tak konečné 46. místo, ze kterého ztratil na vítězného Rusa Bolšunova 2:49,1.

„Spokojení určitě nejsme. Zejména Michal Novák má jiné ambice a na distanci by si určitě představoval umístění alespoň v nejlepší třicítce. Naopak Adam Fellner šel na svou výkonnost velmi slušně,“ hodnotil vystoupení mužů Vasil Husák, kouč mužské reprezentace.

Lépe odstartoval do závodu v nejvýše položeném městě Evropy Petr Knop, jenž se od úvodních kilometrů pohyboval v páté desítce. Na její hranici se pak držel po celý závod. Ztráta 3:12,1 na nejrychlejšího závodníka pro něho znamenala konečné 54. místo. Čtvrtým českým reprezentantem v distančním závodě byl Tomáš Kalivoda, kterému na prvních mezičasech patřila místa v sedmé desítce. Postupně ale zrychloval a pořadím stoupal vzhůru. Nakonec si připsal 57. místo se ztrátou +3:30,8.

Světový pohár pokračuje již tento víkend v německých Drážďanech, kde se uskuteční sprint a teamsprint.

SP Davos, 15 km, volně, muži: 1. Alexandr Bolšunov 32:46,4, 2. Andrej Melničenko +32,2, 3. Artem Maltsev (všichni Rus.) +39,5 … 42. Michal Novák +2:33,9, 46. Adam Fellner +2:49,1, 54. Petr Knop +3:12,1, 57. Tomáš Kalivoda +3:30,8.

Světový pohár, Davos, 10 km volně, ženy: 1. Rossie Brennanová (USA) 24:49,8, 2. Yulia Stupaková (Rus.) +34, 3. Hailey Swirbulová (USA) +40,5 … 10. Kateřina Razýmová +1:03,2, 23. Kateřina Janatová +1:53,9, 27. Petra Nováková +2:05,5.