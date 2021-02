Novohamerský rodák v barvách České republiky sice do prvního závodu na patnáct kilometrů volně s intervalovým startem nezasáhl kvůli administrativním komplikacím spojeným s koronavirovými opatřeními, ale vše si plně vynahradil hned druhý závodní den, kdy byl na programu závod na patnáct kilometrů klasickys hromadným startem.

Falun ovládlo před druhým závodem jasné, ale mrazivé počasí, při kterém teplota klesala k -12 °C. Zmrzlá trať byla kvůli tomu zákeřná zejména v technicky náročných sjezdech, ve kterých popadala celá řada závodníků včetně vítězného Rusa Alexandra Bolšunova, který pak musel dojíždět ztrátu.

Hned v prvním kole se do velmi tvrdého hromadného pádu přibližně třiceti závodníků dostal také Adam Fellner. Po něm se ještě snažil pokračovat, ale kvůli bolesti nohy z pádu odstoupil.

Naopak Michal Novák měl od začátku závod pod kontrolou a po celých patnáct kilometrů se držel v početné vedoucí skupině, kontakt s nejlepšími neztratil ani v momentě, kdy v posledním okruhu favorité stupňovali své tempo. Díky tomu si připsal skvělé patnácté místo, cílovou branou projel se ztrátou pouhých 10,7 vteřiny.

„Po celou dobu jsme jeli tempo, ve kterém jsem se cítil docela v pohodě. Náročné to ale bylo v tom, že jsme jeli ve velké skupině, takže jsem občas někde zůstal stát zablokovaný a mohl jen čekat, než se zase rozjedeme. Hodně bláznivé dnes byly sjezdy, protože sníh byl zmrzlý a rychlý, stopa naopak byla docela mělká, takže z ní lyže občas vyletěla ven. Proto tam bylo i dost pádů. Jediné, co mě trochu mrzí, je závěr, který mohl být lepší. Před ním jsem se v kopci zavařil. Ale celkově jsem s 15. místem i se ztrátou spokojen,“ bilancoval závod v cíli Michal Novák.

Česká mužská jednička řádně potěšila patnáctým místem i svého kouče. „Michalovo 15. místo je skvělé,“ hlásil spokojeně po závodě reprezentační kouč mužů Vasil Husák.

A aby toho nebylo náhodou v podání Nováka málo, tak v závěrečném závodu, který obstaraly sprinty klasicky na trati 1400 metrů, dosáhl na další úspěch, když si připsal na účet konečné devatenácté místo, a tím si připsal další cenné body do průběžného pořadí Světového poháru.

„V kvalifikaci jsem se cítil fyzicky velmi dobře a jsem rád, že se mi v té konkurenci podařilo postoupit,“ pochvaloval si postup v nabité startovce, když se do další fáze probil jako jediný z Čechů. Následně čtvrtfinálovou jízdu začal ze šesté pozice při odjezdu ze stadionu, v každém stoupání pak ale atakoval závodníky na postupových místech.

Zpět na stadion přijížděl za odskočenou trojicí velkých favoritů na čtvrtém místě, pro které si také dojel do cíle. Postoupili Švéd Oskar Svensson, který vyhrál sprint při Tour de Ski ve Val di Fiemme, a Ital Federico Pellegrino, vedoucí muž Světového poháru v této disciplíně. Pro českého reprezentanta z toho tak bylo konečné 19. místo.

„Přijeli sprinteři z Finska, kteří vynechali Tour de Ski, Švédsko tu mělo celou národní skupinu a Norové byli čerství, protože vynechávali závody,“ vypočítával po závodě Novák.

„Výsledek rozjížďky mě trochu mrzí. Když jsme si ráno projížděli trať, ve sjezdu do zatáčky byly plotny, proto jsem ve čtvrtfinále zvolil opatrnější, ale horší stopu. A teď při závodě už tam plotny nebyly, což jsem bohužel nemohl vědět, a nabral jsem tam ztrátu. Sice jsem ji smazal na dalším stoupání, ale pak jsem ji zase nabral v pasáži při odšlapech, kdy se mi lyže skoro zastavily. Navíc jsem se neudržel v háku ve sjezdech. To ale nebylo mázou, protože servis dnes odvedl skvělou práci, ale bylo to samotnými lyžemi,“ přidával závěrem k hodnocení sprintu ve Falunu Novák.

Světový pohár, 15 km klasicky s hromadným startem: 1. Alexandr Bolšunov (Rus.) 35:15,3, 2. Johannes Hoesflot Klaebo +0,4, 3. Paal Golberg (oba Nor.) +0,4 … 15. Michal Novák +10,7, 44. Jonáš Bešťák +1:11,1, Adam Fellner nedokončil.

Světový pohár, sprint klasicky: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor.), 2. Oskar Svensson (Švéd.), 3. Haavard Solaas Taugboel (Nor.) … 19. Michal Novák, 47. Luděk Šeller, 69. Tomáš Kalivoda, 75. Jan Pechoušek