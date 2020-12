Tereze Beranové na výborném 14. místě unikl postup do semifinále o 0,01 sekundy, Kateřině Janatové na 17. místě o 0,02! Čechy ovšem provázela nepřízeň časomíry už od kvalifikace: setinové rozdíly odsunuly hned tři Čechy na první nepostupové pozice. Zvítězili Ital Federico Pellegrino a Američanka Rosie Brennanová.

Davos Nordic je druhým závodem kalendáře Světového poháru. Čeští reprezentanti se do Švýcarska přesouvali rovnou z finské Ruky, kde před čtrnácti dny SP odstartoval. Nenapodobily je ovšem reprezentační týmy Norska, Švédska a Finska, které se nejbližších závodů neúčastní.

Z nejlepší pozice šla do závodu Kateřina Janatová, která obsadila v kvalifikaci skvělou osmou příčku! Od začátku své čtvrtfinálové jízdy se držela vepředu, ve druhém okruhu se ale začala pomalu propadat, i když se stále držela v těsném kontaktu s postupovými příčkami. V napínavém finiši pak obsadila čtvrtou příčku a postup do semifinále jí unikl. I třetí Ruska Tatiana Sorinaová, která byla jen o dvě setiny lepší, přitom postoupila jako lucky looser.

„Od postupu mě dělilo 0,02 vteřiny, což mě samozřejmě štve. Ale výsledek podle mě není špatný. Výkony se blíží našim představám, také lyže jsem měla dobré. Je vidět, že máme formu, a věřím, že na dalších závodech se to prolomí a postoupíme do semifinále,“ zhodnotila závod Kateřina Janatová, které ve výsledkové listině patří konečné 17. místo.

Ještě blíž byla postupu mezi dvanáct nejlepších Tereza Beranová, která obsadila v kvalifikaci patnáctou příčku. Talentovaná česká reprezentantka zaútočila ve stoupání ve druhém okruhu, v mimořádně dramatickém finiši pak s domácí Švýcarkou Van Der Graaffovou bojovala o postup. Jejich milimetrový souboj dlouho přezkoumávali rozhodčí na cílových fotografiích, nakonec ovšem přisoudili druhé místo domácí závodnici o 0,01 sekundy! Ve výsledkové listině patří Tereze Beranové 14. příčka.

„Dlouho všechno vycházelo tak, jak jsem si to naplánovala. Najednou jsem se dostala na první pozici a v hlavě jsem dostala blok. Najednou jsem si říkala, že před takhle skvělé soupeřky prostě nemůžu jít, že to jde až moc lehce. A to byla chyba. Měla jsem jet a nepřemýšlet o tom. V závěru jsem se snažila, co jsem mohla, kopla jsem nohou, ale ta jedna setina tam chyběla. Je to pro mě poučení do příště – v rozjížďkách teprve sbírám zkušenosti, které mi chybí. Takže příště to bude lepší. Dnešní závod dodal sebevědomí mně i servisu,“ řekla Tereza Beranová.

V závodě žen nastoupila do kvalifikace pětice českých reprezentantek. Kromě Kateřiny Janatové a Terezy Beranové si dobře vedla také Zuzana Holíková, které jen velmi těsně unikl postup do čtvrtfinále – obsadila 31. pozici, a stala se tak nejlepší nepostupující závodnicí. Od účasti v dalším kole ji přitom dělilo jen 13 setin sekundy. Blízko k postupu byla také 34. Petra Hynčicová se ztrátou 49 setin na postupové pozice. Petře Novákové patří v konečném pořadí 37. místo (ztráta 1:22 na 30. místo).

NOVÁK VE ČTVRTFINÁLE

Do čtvrtfinálových bojů v závodě mužů zasáhl Michal Novák, který si účast v nich zajistil 26. místem v kvalifikaci. Do závěrečného finiše vstupoval ze zadních pozic, na své soupeře se dotahoval, ale nakonec to stačilo na páté místo. V konečném pořadí mu patří 23. příčka.

„Sprint byl jiný, než je v Davosu každým rokem. Netaktizovalo se a jelo se na krev už v prvním okruhu. Já jsem to v prvním kole nechtěl přehnat, ale neměl jsem pak dobrou pozici do závěru,“ řekl po závodě Michal Novák.

Značnou porci smůly si vybrali další dva čeští reprezentanti v kvalifikaci – oba totiž skončili se shodným časem na první nepostupové příčce. Ve výsledkové listině tak 31. místo patří Janu Pechouškovi a Tomáši Kalivodovi, od elitní třicítky je dělily 2 setiny sekundy! Jen těsně za nimi zaostal na 34. místě Luděk Šeller se ztrátou 29 setin na postup.

Výsledky, sprint volně:

Muži: 1. Federico Pellegrino (It.), 2. Alexandr Bolšunov (Rus.), 3. Andrew Young (V.Brit) … 23. Michal Novák, 31. Jan Pechoušek, 31. Tomáš Kalivoda, 34. Luděk Šeller.

Ženy: 1. Rossie Brennanová (USA), 2. Anamarija Lampičová (Slov.), 3. Natalja Něprjajevová (Rus.) … 14. Tereza Beranová, 17. Kateřina Janatová, 31. Zuzana Holíková, 34. Petra Hynčicová, 37. Petra Nováková.