Po dopoledním závodě žen, ve kterém zvítězila Nizozemka Maya Kingmaová a česká reprezentantka Petra Kuříková vybojovala fantastické druhé místo, se v neděli 8. září odpoledne postavili na start muži. Do souboje se světovou elitou se pustila také pětice českých reprezentantů.

Nejlépe si v plavecké části (1500 m) ve volnočasovém areálu Rolava vedl Tomáš Zikmund, který vbíhal do depa jako jedenáctý, bohužel se mu ale nepodařilo zachytit vedoucí skupinu, a tak jezdil ve druhém cyklistickém balíku. Spolu s ním se do něho dostal i David Martin, který pak ovšem propadl do třetí skupiny. Ve čtvrté jezdili Filip Tlamka s Šimonem Michálkem. Filip Michálek se od startu závodu trápil a v úvodu cyklistické části odstoupil.

Zikmundově skupině se pak podařilo dostihnout vedoucí balík a do druhého depa na diváky obsypaném Divadelním náměstí tak přijel ve 23členné skupině s možností bojovat o skvělé umístění. V běhu mu ale došly síly, a tak závodním polem pomalu propadal a dokončil na 33. místě.

„Ke konci plavání jsem ztratil tu vedoucí skupinku. Viděl jsem, že mi chybí kousek, ale nestihl jsem ji. To mě mrzí, protože pak mě to stálo víc a víc sil, abychom na kole stáhli skupinu před námi. Myslím, že na kole jsem jezdil dobře. Ale poslední tři čtyři týdny pro mě byly těžší z osobních důvodů, což se podepsalo na běhu, kde mi chyběla síla. Běžel jsem si svoje tempo a víc jsem tomu bohužel nemohl dát,“ řekl Zikmund.

David Martin neudržel na náročné cyklistické trati (40 km) se sedmi stoupáními na Zámecký vrch druhý cyklistický balík a do depa dojel jako čtyřicátý. Cílem pak proběhl na 41. příčce. Běžecká část pak vyšla Filipu Tlamkovi, který sice sesedal z kola jako 43., v konečném pořadí mu ale patří 38. místo. Křest ohněm prožil junior Šimon Michálek, který jezdil ve skupině spolu s Tlamkou, v průběhu běžecké části ale odstoupil kvůli žaludečním problémům.

První místo vybojoval Američan John Reed, který dojel do depa ve vedoucí skupině, ze které postupně dokázal dostihnout Španěla Viňuela Gonzaleze, který skončil třetí, i utéct druhému Casperu Stornesovi z Norska.

„Je to nádherné místo a nádherná trať, i když je velmi náročná. Ale celé to bylo skvělé a nesmírně jsem si to užil. A jsem rád, že se mi podařilo znovu získat karlovarské vítězství pro Spojené státy americké,“ usmíval se Reed, pro kterého je to vůbec první vítězství v sérii Světového poháru.

Závod mužů zakončil nabitý program CITY TRIATHLONU Karlovy Vary, který odstartoval už v pátek žákovskými závody. V sobotu dopoledne pokračoval Geis Baby Duathlonem pro nejmenší, na který navázal Český pohár dospělých.

Světový pohár v olympijském triatlonu

Muži: 1. John Reed (USA) 1:54:24, 2. Casper Stornes (Nor.) 1:54:33, 3. Kevin Tarek Viñuela Gonzalez (Špan.) 1:54:49 … 33. Tomáš Zikmund 2:01:04, 38. Filip Tlamka 2:03:29, 41. David Martin 2:06:39, Filip Michálek a Šimon Michálek nedokončili