Doslova. Varáci totiž řádí nejen na evropské, ale také tuzemské scéně. Zaslouženě. Od ledna totiž odehrálo Karlovarsko deset utkání, desetkrát dosáhlo na vítězství. Sladkou třešničkou byl postup do čtvrtfinále CEV Challenge Cupu – Vyzývacího poháru, ve kterém se postaví turecké Ankaře.

„Jsem rád, že se nám ve dvojzápase proti Zalau dařily naše činnosti, na kterých máme postavenou naši hru, což je především servis a dobrá obrana v poli,“ vracel se k vyřazení rumunského Zalau karlovarský smečař Lukáš Vašina.

Navíc v UNIQA extralize drží šňůru jedenácti výher v řadě za sebou, když naposledy Vary oplatily porážku Odoleně Vodě, kde vyhrály 3:0 na sety, když opět zúročily svou velkou zbraň – servis.

„Na Odolku jsme jeli s velkým respektem, jelikož jsme s ní doma po velkém boji prohráli,“ přiznával. Ale obavy byly zbytečné. Karlovarsko přejelo Aero o pověstný parník. „Servis byl alfou a omegou tohoto utkání, a navíc jsme i výborně bránili,“ narážel dvacetiletý smečař na hlavní zbraně Karlovarska, které slavily úspěch, a tím prodloužily neporazitelnost v extralize na jedenáct utkání v řadě.

Karlovarsko má před sebou další velkou výzvu v podobě účasti na Final Four Českého poháru, které bude hostit po dva víkendové dny Kutná Hora. V tom se představí tým ze západu Čech pošesté v řadě za sebou, když v loňské sezoně dosáhli Varáci na pohárový bronz.

„Čeká nás těžký soupeř v podobě Českých Budějovic, který odehrál fantastické utkáni v Lize mistrů, svou kůži ale nedáme lacino a chceme předvést co nejlepší volejbal, který by nás mohl poslat do finále,“ připomněl Vašina soupeře, se kterým bude bojovat Karlovarsko o postup do finále. „Jihočeši budou rozhodně oplývat sebevědomím z posledních utkání, stejně na tom však budeme i my, takže si myslím, že se diváci mají na co těšit,“ vypočítává karlovarský mladíček.

Navíc se mladá puška z Karlových Varů potká na palubovce s dalším talentovaným volejbalistou a kamarádem z reprezentace Markem Šotolou, když volejbalový benjamínek patří pro změnu k oporám Českých Budějovic. „V kontaktu s Márou jsme, a navíc spolu chodíme i do stejné školy, a určitě tak jako já, tak i Mára bude chtít přispět svým co nejlepším výkonem ve prospěch svého týmu,“ prozradil Vašina.

„Určitě ze svých pozic budeme hrát proti sobě jak na útoku, tak i v obraně, ale budu se snažit Máru co nejvíce ubránit, i když to nebude jednoduché, protože má jedovatou levačku,“ připomněl s úsměvem přednosti svého kamaráda v dresu soupeře.

„Pořád jsme ale jenom jeden článek herního řetězce našich týmů a bude záležet i na tom, jak se se zápasem vypořádá celé družstvo,“ dobře ví Vašina.

Právě v posledních utkáních patří Vašina k oporám Karlovarska. Na jeho důležité body či esa bude tým z lázní spoléhat. „Pokud nějaké to eso přijde, nejlépe v nějakém důležitém okamžiku, a pomohu tím týmu, budu za to velice rád,“ poukázal Vašina.

Sám ale ví, že to nebude vůbec jednoduché, jelikož Jihostroj je stejně jako Karlovarsko ve volejbalovém laufu. „Podle mého názoru bude samozřejmě rozhodovat aktuální forma a vůle po vítězství,“ dodal závěrem Vašina.

Final Four Českého poháru

Kde: Kutná Hora – Karlov.

Kdy: 22. – 23. února.

Harmonogram Final Four

Sobota 22. února, semifinále:

České Budějovice – Karlovarsko (15.00), Liberec – Kladno (18.00).

Neděle 23. února, finále:

vítěz Č. Budějovice/Karlovarsko – vítěz Liberec/Kladno (16.00, přímý přenos ČTsport).