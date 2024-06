T-Mobile Olympijský běh propojí generace v Karlovarském kraji

Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.

T-Mobile Olympijský běh v Karlových Varech. | Foto: Deník / Daniel Seifert