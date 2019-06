Hned na třech místech v Karlovarském kraji se běžel další ročník T-Mobile Olympijského běhu, který se uskutečnil v rámci celosvětových oslav Olympijského dne, výročí založení Mezinárodního olympijského výboru.

V Karlovarském kraji se běželo v Karlových Varech, Ostrově a nově pak v Chebu. Děti zdolávaly trasy od 200 do 1000 metrů, dospělí pak od 4 600 do 5100 metrů. Celkem se jich v kraji zapojilo do olympijského závodu 345, z toho 88 bylo dětí.