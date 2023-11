/VOLEJBAL/ Další ránu schytali volejbalisté Karlovarska v UNIQA extralize mužů. V sobotním podvečeru přišli v hale míčových sportů o domácí neporazitelnost, když nestačili na Kladno, kterému podlehli 0:3 na sety, čímž zapsali na své konto druhou prohru v řadě.

Karlovarsko si připsalo první prohru v hale míčových sportů, kdy nestačilo na Kladno. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

Přitom Karlovarsko rozehrálo duel velmi dobře. Během prvního setu si hráči z lázní vytvořili nadějný náskok. O ten ale svěřenci karlovarského kouče Liama Sketchera přišli, když Kladno dokázalo otočit na 19:18. Dramatickou koncovku nakonec dokázaly přetavit v zisk setu Karlovy Vary, které vyhrály 26:24.

„Super agresivita v prvním setu, který jsme více méně celou dobu vedli. Pak jsme si to trošku zkomplikovali, ale stejně jsme ho nějakým způsobem nějak dotáhli,“ vracel se k úvodní sadě karlovarský kapitán Daniel Pfeffer.Do druhé sady však vstoupilo lépe Kladno, což se promítlo i do skóre. Středočeši se rychle dostali do bodového trháku 11:6. Posléze si varský kouč vybral oddechový čas protočil sestavu, ale ani to Karlovarsku na obrat nestačilo, když prohrálo 16:25.

Klíčové bude, abychom hráli agresivně a odvážně, míní před trojbojem Ihnát

„Agresivita a odhodlání v průběhu hry někam úplně zmizely,“ narážel Pfeffer, co jeho týmu v dalším průběhu chybělo. „Byli jsme s hlavou dole a čekali, že se to nějak udělá. Neudělá,“ hodně se zlobil šéf karlovarské kabiny. Třetí set přinesl v míčovce vyrovnanou, ale zároveň vypjatou bitvu. Karlovarsko dokázalo otočit vývoj na začátku na 5:4, ale posléze začali úřadovat na palubovce hosté, kteří si pomalu vytvořili čtyřbodový náskok 20:16.

Vary se sice v koncovce setu snažily, ale Kladno dovedlo set do výhry 25:19, čímž se ujalo vedení 2:1 na sety. Volejbalová štěstěna Karlovarsku nepřála ani ve čtvrté sadě. Navíc byla čtvrtá hra protkána emocemi i přesto si Karlovarsko vytvořilo dvoubodový náskok 12:10.

To ale neudrželo a výběr Středočechů v čele s exkapitánem Varů Adamem Zajíčkem v dramatické koncovce urval výhru 25:23. „Někdo za to musí vzít a táhnout ten tým nečekat, že to udělá někdo jiný. Pokud neprojevíme nějaké emoce více se do toho nepoložíme a nevezmeme to za své, tak to jinak vypadat nebude,“ doplnil k duelu Pfeffer. Karlovarsko čeká další extraligový duel již ve středu 8. listopadu, ve kterém se postaví v míčovce od 18.00 hodin Liberci.

Lumpárna, zlobí se vyhozený kouč. Má odpovědi na všechna nařčení sponzora