Exkluzivně

Premiérovou sezónu v divizní soutěži totiž přetavil karlovarský klub ve velkou senzaci a euforii, když se na konci soutěže radoval nejen z triumfu, ale také následného postupu do II. ligy tenisu. O velkém úspěchu pro karlovarský tenis jsme si povídali v dvojrozhovoru s předsedou klubu Tomášem Kasíkem a šéftrenérem Štěpánem Rinkem.

Před startem nového ročníku zaznamenal klub změny ve vedení, můžete přiblížit, proč se tak stalo?

Tomáš Kasík: Myslím si, že po dlouhodobém namlouvání a žádání lidí z klubu o pomoc s vedením jsme se se Štěpánem rozhodli, že pomůžeme klub nastartovat, který byl dlouhodobě v útlumu sportovně i celkově ve fungování. Tak jsme se prostě nechali loni v létě přemluvit a vyrazili jsme do akce.

Klub navíc zamířil do divizní soutěže, nebyl to pro vás velký risk?

Štěpán Rinko: My jsme měli nějaké krátkodobé cíle a nějaké dlouhodobé. Jedna ze zásadních vizí byl závodní tenis. A tím, že byla možnost dostat příležitost hrát divizní soutěž už letos, tak to pro nás bylo jenom dobře. Sehnat hráče a postavit tým tak, aby byl konkurenceschopný v divizi, si myslím, že pro nás nebyl až takový problém, protože máme známosti okolo Karlovarského kraje, co se týče přátel, kamarádů, tenistů, hráčů a vlastně i nějaké hráče v zahraničí. Takže stát se konkurenceschopným týmem v divizi si myslím, že pro nás nebyl nějaký velký problém.

Jak se však později ukázalo, divizi jste projeli jako nůž máslem, čímž jste si zajistili historický postup do druhé ligy…

Štěpán Rinko: Asi začnu tím, že to nějak okomentuji zápas od zápasu. Ještě předtím můžu zmínit, že když jsem viděl soupisky, tak jsem viděl, že ta divize je celkem našlapaná. Myslím si, že více než normálně a věděl jsem, že to nebude vůbec lehké. Což se vlastně ukázalo. My jsme vlastně každý zápas od prvního až skoro do posledního vyhrávali o jeden poslední krok. Ty zápasy končily 5:4. Většinou to bylo velké drama, které jsme vždycky dokázali překlopit na naši stranu. Možná to bylo štěstí, možná nám pomohl náš týmový duch a že jsme to chtěli více než soupeř.

Co vám prakticky divizní soutěž, od které vás většina odrazovala, ukázala?

Štěpán Rinko: Tak v každém případě, byly tam minimálně tři týmy, které chtěly postoupit. Určitě to byl TC Gejzír, určitě to byly Mariánské Lázně. A vývojem sezóny jsme se potom přidali my. Úroveň soutěže byla nad očekávání. Bylo tam určitě spousta dobrého tenisu, boje a jsme rádi, že jsme obstáli. A s tou naší vizí, že jsme uspěli.

Váš klub není jen o týmech dospělých, ale také mládeži, můžete přiblížit, kolik mládežnických kategorií máte v klubu, a jak se jim daří?

Štěpán Rinko: Tak, měli jsme letos kategorii pro naše nejmenší, mini tenis, pak pro osmileté a devítileté kategorii Baby tenis. Nepodařilo se nám bohužel sestavit kategorii mladších žáků, jelikož v klubu nebyl dostatek konkurenceschopných mladších žáků. Ještě nás reprezentovali celkem úspěšně starší žáci a náš dorost, který skončil na druhém místě a bohužel se mu nakonec nepodařilo postoupit. Ale rozhodně chceme rozvíjet všechny naše kategorie, jak mládežnické, tak dospělé. Bohužel v některých kategoriích to jde pomalu, v některých rychleji a v některých je to snazší, v některých těžší.

Opomenout nemůžeme ani vaší tenisovou školu…

Tomáš Kasík: Myslím si, že když jsme začínali, hodně se nám podařily nábory a spolupráce se školami a školkami. Podařilo se nám nabrat poměrně velký počet nových dětí, které se poté okamžitě zapojily do tréninku. Bohužel nás trochu limituje kapacita a měli bychom zájem o další děti a další nábory. Další spolupráce. Ale bohužel máme v zimě jen dvoukurtovou halu a také trochu nedostatek trenérů. Potřebovali bychom zlepšit flexibilitu trenérů, ale hlavním parametrem je akceptace naší filozofie klubu – vytvořením týmového a klubového ducha.

Pokud by měl někdo zájem, zapojit se u vás do tenisového dění, jako hráč, na koho se má obrátit, a co vše musí splnit?

Tomáš Kasík: Jednoduše, musí přijít k nám do klubu, případně nás kontaktovat na webových stránkách nebo přes sociální sítě. A pak už jenom stačí přijít, domluvit se a může se v jakékoli formě, hráčsky na jakékoli úrovni připojit. Zájem nových lidí o členství nás letos mile překvapil.

Samozřejmě bez podpory nejen sponzorů, by to zcela jistě nešlo?

Tomáš Kasík: Máte pravdu, proto bych chtěl poděkovat všem, kdo se na tom podíleli. Také samozřejmě sponzorům, kteří nám umožnili, že s námi hrál Julian Schubert, bývalý hráč ATP z Rakouska. Takže všem poděkování za celou sezónu, trenérům, hráčům a sponzorům. Určitě je potřeba to vyslovit. Děkujeme za podporu a budeme se dál snažit, aby to bylo minimálně stejně dobré jako letos.

Po velké euforii, kterou byl postup do druhé ligy, vás čeká náročná práce udržet se právě ve druhé nejvyšší soutěži. Jak náročné to bude, pomýšlíte na posílení týmu?

Štěpán Rinko: Na posílení týmu určitě pomýšlíme a máme posílení připravené, ať už v Čechách nebo v zahraničí. Myslím si, že o to hrát u nás druhou ligu je celkem zájem a na druhou stranu se chceme chovat férově k hráčům, kteří tento úspěch a postup z divize vybojovali a budeme chtít, aby si vlastně všichni nějaké ty zápasy v druhé lize zahráli. Ale musíme myslet na naši konkurenceschopnost a myslím si, že nemusíme přemýšlet jenom o tom, abychom se udrželi. My chceme mít ty největší cíle a pokud budeme konkurenceschopní, tak klidně můžeme koukat i po postupu. Chceme určitě hrát v horní polovině tabulky. Chceme čeřit vodu a máme nějakou dlouhodobou strategii, kterou je postup do první ligy do dvou až tří let a posunout se ještě o jeden stupínek.

Plánujete také nějaké akce například pro veřejnost?

Tomáš Kasík: Plánujeme na konci prázdnin tzv. víkend s tenisem na Lokomotivě, kdy pozveme opravdu hráče světového kalibru na exhibici. A budou tam samozřejmě modelové tréninky, seznámení se s životem a lidmi z klubu. Celkově to chceme zaměřit na děti, aby získaly zájem o dění v klubu a chtěly se připojit a chodit hrát, ať už závodně, nebo jen rekreačně.

Navíc pořádáte také oblíbené kempy…

Tomáš Kasík: Ano, je to tak. Pořádáme dva turnusy letního prázdninového kempu, které už teď mají velkou obsazenost, ale určitě je možné se přihlásit. Všechny informace jsou na našem webu: www.teniskv.cz, kde se vše dá snadno dohledat.