Devátým kolem pokračoval uplynulý týden krajský přebor ve futsale Karlovarského kraje. V tom se zrodila hned dvě překvapení.

O to první se postarala v rámci karlovarského derby Slavia, která si vyšlápla na favorizované Karlovarské Draky, kterým uštědřila pětibrankovou porážku. To druhé pak bylo k vidění v souboji Herdu Hradiště s Josefovem, kde právě hosté dosáhli na šestibrankové vítězství. Pouze Termiti z Lokte potvrdili své postavení v tabulce, když bez větších problémů vypráskali v sokolovském derby ASK Rád, a to třinácti góly.