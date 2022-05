V letošním roce se pro Kopfsteina po dvouleté covidové pauze opět rozjela airshow sezona na plné obrátky. „Létám téměř každý víkend od května do září na některém z leteckých dnů nebo na firemních akcích. Přes zimu je trénování samozřejmě složitější, ale od jara se snažím trénovat každý den, pokud je dobré počasí,“ nastínil čtyřiačtyřicetiletý český reprezentant a mistr ČR v letecké akrobacii v kategorii Unlimited.

Kopfstein patří mezi špičku ve svém oboru. Vždyť pravidelně létal závody Red Bull Air Race, než byly před třemi lety zrušeny. „Pokud se závodění mezi pylony rozjede, bude s největší pravděpodobností pod jiným promotérem, nicméně současná situace ve světě novému rozjezdu zrovna nepřeje, ale uvidíme. Naděje umírá poslední a my jsme připraveni s týmem na brzký restart,“ přeje si opět vzlétnout mezi pylony Kopfstein, který v roce 2017 skončil v konečném hodnocení kategorie Masters na skvělém 5. místě.

V těchto soutěžích působí na piloty obrovské přetížení, v tréninku někdy až 13 G, při němž běžný člověk omdlí. Aby takový tlak Kopfstein zvládal, musí být mimo jiné ve skvělé fyzické kondici.

Tu si od loňska utužuje také triatlonem. Za sebou má dokonce i prvního polovičního Ironmana. „Závodění v triatlonu je pro mě hodně okrajová záležitost, ale tento sport mi přišel jako ideální doplněk k fyzické přípravě. Zatím mám za sebou jen pár startů na lokální úrovni a polovičního Ironmana v portugalském Cascais, ale chystám se na další dva, které se konají v Luxembourgu a Zell am See,“ prozradil.

Krom plavání a jízdy na kole je jednou z disciplín triatlonu běh. A v něm se Kopfstein v minulosti i kvůli zranění příliš necítil. „Před dvaceti lety jsem měl úraz kolene a od té doby nepatří běh k mým silným stránkám. Na celkovém pozitivním zážitku z triatlonu to ale nic nemění. Běžím pomalu, ale baví mě to hodně,“ popsal. „Letos mám tedy naběháno asi nejméně za poslední roky, ale o to více jsem teď zase zpět ve vzduchu. Přes léto to však mám v plánu vše postupně dohnat.“

Nejraději Kopfstein běhá hned po ránu v okolí rodných Karlových Varů, kde má několik oblíbených tras.

„Některé z nich se překrývají s tratí karlovarského půlmaratonu. S manželkou v něm běžíme štafetu. Já běžím druhou půlku a o čas mně osobně vůbec nejde. Těším se na tu elektrizující atmosféru. Snad jen manželce moc nezkazím průměr,“ říká s úsměvem závěrem.

