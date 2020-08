VK ČEZ Karlovarsko nastoupí opět přímo v hlavní soutěži Ligy mistrů v konkurenci dvaceti elitních mužstev. „Bude to hlavně o nás, abychom hráli agresivněji než při našem prvním startu v soutěži,“ prohlásil předseda klubu Jakub Novotný.

V rámci pátečního losování v Lucemburku byl celek Karlovarska nasazen do třetího koše. Český mistr z roku 2018 a vítěz základní fáze uplynulého extraligového ročníku se ocitl ve skupině E ve společnosti šampiona Ligy mistrů 2013 Lokomotivu Novosibirsk či vítěze Champions League 2007 VfB Friedrichshafen, jehož triumf pamatuje současný kapitán Karlovarska Lukáš Ticháček. „Není to pro mě zapomenuté období, ale už je to dávno, kdy jsem tam působil, vztahy s lidmi a fanoušky nejsou udržované, a tak beru Friedrichshafen jen jako jednoho ze soupeřů,“ vyprávěl Ticháček, který pomohl Friedrichshafenu k pěti německým titulům.

„Nechci se rouhat, ale zdá se mi to malinko přijatelnější než předloni,“ poznamenal ke složení skupiny trenér Karlovarska Jiří Novák. „Ale i německý volejbal je veliká síla, poznal jsem jeho kvalitu už jako hráč a ty týmy vždycky dokázaly zlobit i top evropská mužstva. Každopádně je fajn pro naše fanoušky, že uvidí zase jiné špičkové týmy než před dvěma lety.“

Složení základní skupiny E doplní úspěšný tým z kvalifikační fáze Ligy mistrů. Tam ovšem startují i další velkokluby, jako Dynamo Moskva nebo Trento. „To jsou pravděpodobní vítězové svých skupin,“ potvrdil Novotný. „V tom případě bych si přál Trento, každopádně chci, aby ten tým byl atraktivní.“

Lukáš Ticháček doplnil: „V Champions League si už nevybereš, z kvalifikace nám přibude další silný soupeř. Čekají nás těžké zápasy, sbírání zkušeností je jenom k dobru. My se budeme soustředit na každý set a já doufám i v nějaký vítězný zápas.“

Hlavní soutěž volejbalové Ligy mistrů startuje 17. listopadu. Tým Karlovarska odehraje v základní skupině tři zápasy doma a další tři na hřištích soupeřů.

Volejbalová Liga mistrů 2020/21 skupina E: Lokomotiv Novosibirsk (RUS), VfB Friedrichshafen (GER), VK ČEZ Karlovarsko, vítěz kvalifikační skupiny H.