Klub domácích šampionů z roku 2018 angažoval nahrávače Lukáše Ticháčka, který se tak vrací do Česka po třinácti letech. „Na úroveň extraligy si musím počkat, bude to pro mě překvapení,“ uvedl někdejší elitní nahrávač národního mužstva.

Sedmatřicetiletý Lukáš Ticháček střídá ve Volejbalovém klubu ČEZ Karlovarsko nizozemského reprezentanta Daana van Haarlema. Po sezoně zakončené postupem jen do čtvrtfinále extraligy má tým ambice vrátit se na medailové příčky. „V Karlových Varech nejsou spokojeni s poslední sezonou, stejně jako i já nejsem spokojen s tou svojí,“ uznal Ticháček. „Máme s Jakubem (Novotným – předsedou klubu) stejný cíl.“ A na co se trojnásobný mistr Polska po návratu do vlasti těší vůbec nejvíc? „Na oslavu zlaté medaile,“ prohlásil.

Lukáš Ticháček se kromě tří titulů v jedné z nejprestižnějších klubových soutěží planety stal dvakrát šampionem v české extralize a pětkrát dovedl německý Friedrichshafen k bundesligovému titulu.

„Stěhování pro nás teď není nic nového, nebude s tím žádný problém, loni jsme se stěhovali dokonce dvakrát,“ vyprávěl. „Jak budeme v Karlovarsku silní a úspěšní, ukáže čas. Moje očekávání nejsou důležitá, ale musíme udělat jako tým všechno pro to, aby se splnila očekávání prezidenta klubu i fanoušků.“ (tk)