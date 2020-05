Osmatřicetiletý nahrávač totiž dorazil do lázeňského města ověnčený několika mistrovskými tituly, když na volejbalové pažbě jich měl hned deset, dva české, tři polské a pět německých.

K tomu můžeme připočíst triumf či stříbro v hvězdné Lize mistrů či bronz v Evropské lize. A právě svými zkušenostmi a volejbalovým přehledem pomohl Varům v sezoně předčasně ukončené kvůli pandemii koronaviru například k prvenství v základní části UNIQA extraligy mužů.

„Je pravda, že jsme přišli o vrchol sezony, ale jako vždy je zdraví na prvním místě,“ narážel Lukáš Ticháček na covid-19, který dal sportu na několik týdnů či měsíců bez milosti nucenou stopku, kvůli níž se letos ukončila extraliga vytouženého play--off a bez vyhlášení mistra.

Poté nastal velký kolotoč, když spousta extraligových hráčů ze zahraničí narychlo zamířila domů. Naopak Ticháček, který má polské občanství, zůstal v Česku.

„Situace v Polsku byla podstatně horší, než tomu bylo v Čechách, takže rozhodnutí zůstat tady pro mě nebylo vůbec těžké. Naopak bylo hodně jednoduché, protože klub nám vytvořil super podmínky k bydlení,“ chválil si vstřícný přístup klubu Ticháček.

Nucené volno pak tráví desetinásobný mistr převážně v rodinném kruhu. „Volno trávím jak jinak než s rodinou,“ poukázal Ticháček. A ani pro motivaci nechodil daleko. „Pro mě jsou každé ráno motivací číslíčka na váze, to je dostatečná motivace,“ říká s úsměvem Ticháček, který se stále udržuje v kondici. „Navíc moje manželka každý den cvičí, takže i ona je mou motivací.“

Během pandemie pak sáhly některé kluby ke snížení platu, některé pak k propouštění.

„Ve Varech jsme se s vedením klubu domluvili na snížení platu, o nějakém propouštění či výpovědích nebyla řeč. Zatím je na tom klub po finanční stránce stabilně, takže k drastickým krokům nepřistupuje, ale uvidíme, co bude třeba v září či listopadu, ale zatím ve Varech propouštění nehrozí,“ podotkl k situaci v karlovarském klubu jeden z nejzkušenějších hráčů. Návrat českých hráčů ze zahraničí, obměna klubů, to vše by se mohlo promítnout do nové sezony. „Jaká bude kvalita nového ročníku, jaká bude kvalita hráčů, tak o tom bych nerad mluvil, jelikož to nikdo neví. Je to velká neznámá, a jaká bude kvalita, to se nechme překvapit,“ vypočítává Ticháček. Karlovarsko pak navíc pošilhává po účasti v prestižní Lize mistrů, která by se tak mohla do města minerálních pramenů navrátit, podruhé.

„Tato soutěž je hodně náročná jak finančně, tak i pro hráče,“ dobře ví Ticháček, který se může pyšnit triumfem v Lize mistrů ze sezony 2006/2007 v trikotu německého VfB Friedrichshafen.

„Jestli ji budeme hrát, pokud se na ni seženou peníze, tak to bude plus pro nás hráče, protože se dají získat další cenné zkušenosti,“ míní karlovarský nahrávač.

Jenže pandemie koronaviru rozložila po ekonomické stránce, co se dalo.

„Určitě by to zase byla zajímavost pro diváky, kdyby se vrátila Liga mistrů do Karlových Varů, ale to se fakt nechme překvapit. Je to hodně drahá soutěž a nejsem si jistý, jestli v této době na ni seženeme peníze,“ připomněl Ticháček finanční problémy, které pohltily po vypuknutí pandemie nejen sportovní svět.

Navrátit se do tréninkového procesu by mělo Karlovarsko v srpnu, kdy odstartuje suchou přípravu. „Jako profesionálnímu sportovci mi to trénování chybí, takže se těším nejen na start nové sezony, ale právě i na suchou přípravu, kde bude víc posilovny, kde bude více běhání. Budeme poznávat nové hráče, nové charaktery v šatně, na to se opravdu těším, jako každý rok,“ upozorňuje Ticháček.

V rámci nouzového stavu Karlovarsko také pomáhalo, když věnovalo nejen roušky ostrovské nemocnici, ale také pomohlo městu Karlovy Vary při rozvozu Radničních listů. „Doba je zlá a těžká, takže si musíme pomáhat. Pro nás to nebyl žádný problém, doufám, že jsme alespoň trochu pomohli jak nemocnici, tak i městu,“ vracel se Ticháček k pomoci v nouzovém stavu v podání Karlovarska.

Karlovarsko by rádo zakončilo i předčasně ukončenou sezonu, a to se svými fanoušky. „Tu starou jsme společně nezakončili, takže až se vše otevře, tak si myslím, že bychom se mohli někde potkat a ukončit tu předčasně ukončenou. To se fanoušci dozvědí na sociálních sítích našeho klubu,“ dodal závěrem Lukáš Ticháček.