Lukáš Ticháček, který posílil tým z města minerálních pramenů před startem nového ročníku UNIQA extraligy mužů, svými výkony na pozici nahrávače řádně napomáhá k úspěšné sérii, která čítá v podání Karlovarska šest výher v řadě za sebou. K tomu můžeme připočíst excelentní bilanci v setech, když na kontě varského klubu svítí skóre 15:0.

„Myslím si, že jsme všichni spokojeni, ale určitě to nějak nepřeceňujeme, protože každá série musí jednou skončit. My všichni čekáme na první prohraný set, ale než to přijde, tak si to parádně užíváme,“ s úsměvem podotkl ke skvělé vítězné šňůře na všech frontách zkušený nahrávač Lukáš Ticháček. Naposledy si vystřihli hráči Karlovarska vítězství za dohledu televizních kamer, před kterými pokořili v hale míčových sportů Kladno 3:0 na sety. „Kladno začalo dobře na servisu, my jsme ten tlak v prvním setu vydrželi, docela jsme si s tím i poradili v útoku. Jediný set, ve kterém kousali, byl druhý set, to jsme jim docela pomohli, jelikož jsme udělali hodně vlastních chyb. Ve třetím setu už jsme hráli to, co jsme chtěli a potřebovali, a měli ho pod kontrolou,“ vracel se k šesté extraligové výhře Ticháček. I přes kralování extraligové tabulce bez ztráty bodu se snaží držet volejbalisté Karlovarska při zemi.

„Vždy je na čem pracovat, i když se vyhrává, pořád se musí trénovat a makat, protože ta vítězství, to jsou jakoby bonusy za odpracovaný týden. Takže pokud budeme dobře trénovat, tak si myslím, že budeme dál vyhrávat,“ přeje si ostřílený mazák v karlovarském dresu.

Před sebou mají Varáci výjezd, kdy se představí v sobotu 9. listopadu pod Ještědem ve sportovní hale v Liberci, kde se střetnou od 18 hodin s tamní Duklou.

„Trenéři nás určitě velmi dobře připraví. Co se týče taktiky, tu si necháme pro sebe,“ dodal tajemně závěrem Ticháček.