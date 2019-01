Karlovarsko - Futsal – krajský přebor

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

I ve druhém pokračování krajského futsalového přeboru brali podruhé v řadě tři body jak futsalisté chodovského Titaniku, tak i jenišovského FC. Jenišováci nasázeli Dolnímu Rychnovu desítku a Titanic pak přestřílel šesti góly karlovarský FutFet. Premiérovou výhru si připsala na své konto karlovarská Slavie, ta pokořila sedmi góly výběr Rádu. Na tři body dosáhlo i březovské Flamengo, které obstálo v přestřelce s rezervou karlovarských Draků. Na čele tabulky se tak drží s plným bodovým ziskem duo Titanic Chodov, FC Jenišov, a naopak na druhém pólu tabulky se krčí s dvěma prohrami duo ASK N.O. Rád a FC Tenis Dolní Rychnov.

Výsledky, II. kolo:



FC Tenis Dolní Rychnov – FC Jenišov 5:10 (3:4). Třemi góly přispěli k vysoké výhře Jenišova David Gubetina a Jan Nerad. O zbylé čtyři branky se pak podělilo rodinné duo ve složení Robert a Michal Faberovi, oba si totiž připsali na své konto po dvou brankách. V dresu Rychnova se pak dvakrát střelecky zaskvěl Roman Nedbala, jednou Tomáš Bílý. Rozhodčí: Novotný, Hlavatý. ŽK: 1:4. ČK: 0:1.

Flamengo Březová – Draci Karlovy Vary „B“ 4:3 (3:0). Těsnou výhru vystříleli domácím Jakub Chmelenský, Daniel Sys a dvě trefy pak obstaral Filip Kostroun. Za Draky zařídil všechny tři brankové radosti Jaroslav Nerad. Rozhodčí: Fischer, Körmöczi. ŽK: 0:1.

Slavia Karlovy Vary – ASK N.O. Rád 7:0 (3:0). Hattrickem přispěl k výhře sešívaných Lukáš Lorenc, další dvě branky pak přidal František Petra a o zbylé dvě se podělili Zdeněk Šimek a Petr Florián. Rozhodčí: Hlavatý, Novotný. ŽK: 2:0.

Titanic Chodov – FutFet Karlovy Vary 6:3 (3:2). Druhou výhru zařídil Titaniku dvěma zásahy do černého Martin Dušek. Další dva měl na svědomí jeho kolega Josef Švéda a další dvě branky pak přidali bráchové Michal a Josef Kopečtí. Za FutFet se brankově radovali ostřílení matadoři ve složení Stanislav Štípek, Jiří Lehečka a Jiří Osten. Rozhodčí: Novotný, Hlavatý. ŽK: 1:1.⋌