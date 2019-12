„Čínský box patří mezi nejtvrdší disciplíny v bojových sportech. Jsou zde povoleny v plném kontaktu všechny údery rukou a nohou, které jsou doplněny o všechny hody a porazy,“ upřesňuje trenér samurajů Václav Kolář.

Za samuraje vyrazil do boje držitel pásu českého šampióna v čínském boxu v mužích do 65 kg Johny Kolář, který nastoupil v kategorii junioři do 65 kg. V eliminaci poráží své soupeře před časovým limitem, kdy využívá svůj kvalitní postoj a doplňuje ho přesnými hody mimo zápasiště. Ve finále ho čeká český reprezentant v čínském boxu. „Potkaly se dva houževnaté styly a oba bojovníci předváděli tvrdé výměny, které ve dvou kolech neurčily vítěze. Ve třetím kole byl stav opět vyrovnaný, rozhodčí rozhodli ve prospěch Johnyho Koláře, který tak získal titul českého šampióna,“ přibližuje Kolář starší. Jeho svěřenec navíc tento úspěch zvýraznil ziskem druhého titulu v polokontaktní disciplíně Qinda, a uzavřel tak letošní rok velmi úspěšně. Stal se trojnásobným evropským šampiónem v plnokontaktním karate, čtyřnásobným mistrem ČR v kickboxu, vicemistrem ČR ve fightingu, grapplingu a dvojnásobným mistrem ČR v čínském boxu.

V kategorii muži do 90 kg nastoupil Michal Neudert. V souboji těžkých vah se probojoval až do finále, kde ho čekal soupeř, který ho porazil v souboji o pás českého šampióna na Czech Open. „Ve finálovém souboji již od začátku padaly tvrdé rány, které Michal ukončoval přesnými hody, i tak prohrál první kolo. Ve druhém kole zápas otočil. Ve třetím kole stupňoval tempo úspěšnými hody mimo zápasiště a zvítězil před časovým limitem,“ popisuje trenér samurajů. Neudert tak přidal do chodovské sbírky další titul mistra České republiky a stává se držitelem již třetího titulu mistra České republiky, kdy první dva v grapplingu a fightingu získal na říjnovém MČR.

I další samurajové se přidali k zisku medailí. Vicemistrem ČR se stal Kryštof Schwarz, Jan Dušek a Jiří Dobiáš. Bronzové medaile získali Petr Goubej a Karel Zicha. „Děkujeme trenérům Marcelu Klikovi, Bubyru Yevheniiovi, Jaroslavu Kalfářovi a Nikole Němcové, dále za podporu městu Chodov, Nejdek a všem, kdo nás podporují a fandí nám,“ vzkazuje Václav Kolář.

Ten se na závěr obrátil na možné nové bojovníky. „Staňte se i vy samurajem, od ledna probíhá další nábor, děti od 5 let, junioři, dospělí – karate, kickboxing, jiu-jitsu.“

