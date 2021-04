Pandemie koronaviru se citelně dotkla i nohejbalového klubu SK Liapor Witte Karlovy Vary. „Tak asi všechny sporty a všichni aktivní sportovci očekávají s napětím dobu, kdy dojde k uvolnění vládních restrikcí a opět bude možné naskočit do tréninkového, potažmo zápasového procesu,“ vítá uvolnění restrikcí trenér a hráč Liaporu Jan Vanke. „Pokud bude počasí a zdravotní stav hráčů způsobilý k nástupu do tréninkového procesu, určitě této možnosti využijeme,“ prozradil kroky svého klubu při návratu k tréninkům.

Samozřejmě přijdou na pořad i případná opatření, která byste museli dodržovat, jste na to připraveni?

Těžko se nyní vyjádřit k tomu, jaká opatření budeme muset přesně dodržovat, neboť nový ministr ještě podmínky pro sportování neupřesnil. Určitě ale budeme vše plně respektovat a řídit se danými restrikcemi, aby bylo sportování bezpečné a právně korektní. Samozřejmě, pokud nám vláda řekne, že se musí každý hráč před tréninkem nechat otestovat PCR testem, budeme se muset rozhodovat s ohledem na rozpočet klubu.

Jak se tedy vypořádáte s tréninkovým mankem a jak bude těžké navrátit se zpět do herního procesu?

Bude to něco dosud nevyzkoušeného. Každý hráč se měl připravovat individuálně, takže uvidíme, jak na tom kdo bude, až přijde tréninková zátěž. Určitě to bude chtít nějaký čas a kvalita prvních tréninků a zápasů bude zřejmě jiná, než jsme v téhle části sezony zvyklí. Pokusíme se udělat maximum pro to, abychom opět připravili celý tým na sezonu.

U A-týmu či B-týmu zcela jistě problém nebude, souhlasíte?

Personální problém u A-týmu ani u B-týmu nepředpokládám a výkonnostní lze jen těžko predikovat. Všichni hráči jsou ale dost zkušení na to, aby věděli, jak se připravit a brzy do pomalu se rozjíždějícího vlaku naskočit.

Nohejbalisté karlovarského Liaporu vyhlíží možný návrat na antukové dvorce.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Máte informace, kdy by se měl zahájit nový extraligový ročník?

Tyhle informace bohužel nemám, protože je zpráva o umožnění sportování poměrně čerstvá. Dokonce teprve před dvěma dny přišel právník z ČUS s výkladovým stanoviskem, dle kterého je ve venkovním prostředí možné sportovat v počtu dvaceti hráčů. Nový ročník už měl začít 10. dubna, což určitě nebude, a na jak dlouho se bude jeho start odkládat a jaký bude osud covid-19 a s tím související rozvolňování, to samozřejmě nikdo neví. Podle mého bude svaz reagovat operativně dle aktuálního vývoje.

Jak to má Liapor s mládeží, která taktéž během nouzového stavu musela absentovat?

Asi jako všechny sporty. Děti sice jsou, ale organizovaně sportovat nemohly. Teď se situace změnila a určitě bude naprosto nezbytné opět děti naučit pravidelnosti a tréninkové morálce. Věřím, že se mládež těší, že se bude moci opět sdružovat a vídat s vrstevníky při trénincích. Na děti měla téměř roční absence největší dopad.

Nebojíte se jako jiné kluby, že byste po restartu sportu mohli přijít, právě kvůli dlouhé přestávce, o některé mladé sportovce?

To nebezpečí tady je, ale věřím, že děti si vybraly sport z důvodu, že ho mají rády, a proto se k němu i rády vrátí. Je to jako se vším v životě, když máte něco rádi a máte k tomu kladný vztah, tak vás to baví a vyhledáváte to. Věřím, že naši mladí hráči mají v klubu kamarádské i sportovní vazby, které se brzo opět obnoví. Bude to těžké, protože teď byl takový „neorganizovaný“ režim, který byl především ve školství, ale i v jiných oblastech života lidí. Nyní bude potřeba spolupráce rodičů s klubem, aby děti zpět ke sportu přivedli a dali jim možnost mít radost z pohybu a sportování.