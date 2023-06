/MODERNÍ GYMNASTIKA/ V pořadí dvanáctou medaili z mistrovství České republiky v moderní gymnastice zajistila TopGym Karlovy Vary Klára Orlová.

Lázně okouzlila krása moderní gymnastiky. | Foto: Daniel Seifert

Na loňské medailové úspěchy TopGym Karlovy Vary ve společných skladbách navázala karlovarská závodnice Klára Orlová, která na mistrovství České republiky v Hradci Králové v kategorii Seniorky B, vybojovala zlato za sestavu s kužely a celkově skončila v trojboji na skvělém sedmém místě. Její oddílová kolegyně Kristina Bernatová pak obsadila rovněž skvělé osmé místo.

„Klára a Kristina, které se věnují i trénování malých nadějí, se ve startovním poli rozhodně neztratily a umístění obou v první desítce je pro karlovarský klub skvělým výsledkem,“ nešetřil chválou na adresu gymnastek karlovarský trenér Jiří Špička.

„Klára začínala jako první, a to s kužely, které jí velmi dobře sedí, což potvrdila výborně a čistě zajetou sestavou s krásným projevem i choreografií a následnou vysokou známkou, kterou již žádná ze závodnic nepřekonala. V dalších dvou sestavách se projevilo malé zaváhání i opatrnost, a tak známky byly o něco nižší,“ ohlédl se Špička za vystoupením Orlové.

„Kristina zahajovala své vystoupení sestavou s míčem, se kterým si velmi dobře rozumí a bylo to na předvedeném výkonu vidět. Přesto, že i zbylé dvě sestavy zajela naprosto vyrovnaně, mrzí nás, že v žádné z nich na medaili nakonec nedosáhla,“ poznamenal k vystoupení Bernatové karlovarský trenér.

V posledních letech vzrůstající výkonnost karlovarských moderních gymnastek se ukázala již na oblastních přeborech, kde TopGym se ziskem šesti titulů oblastních přebornic a celkem 46 medailí, stal nejúspěšnějším v Západočeské oblasti, která sdružuje Karlovarský a Plzeňský kraj.

„Jsme hrdí na to, že za deset let, co se klubu věnuje nové vedení, je moderní gymnastika v karlovarském regionu nejen více vidět, ale začali jsme již v posledních pěti letech také sbírat plody naší poctivé práce,“ neskrýval radost nad úspěchy lázeňského klubu předseda TopGymu Jiří Herian.

„Nejen mistrovské či přebornické tituly, ale též opakovaná ocenění v anketě nejlepších sportovců Karlovarska a v neposlední řadě zájem malých děvčat o tento krásný sport, jsou pro nás motivací do budoucna,“ upozorňoval Herian.

„Myslíme i na diváckou veřejnost a letos jsme připravili již 11. ročník mezinárodních závodů v moderní gymnastice Carlsbad RG Cup, kterých se letos zúčastní přes 270 závodnic ze sedmi evropských států. Přijďte se všichni podívat,“ zve příznivce tohoto krásného sportu Herian.

Kdo si chce krásu moderní gymnastiky užít na vlastní oči, jsou pro něj v sobotu 17. června a neděli 18. června, otevřeny brány multifunkční haly KV Areny, a to denně od 9.00 do 18.00 hodin, když vstup na akci je zdarma.