Tour de Ski vstoupila do svého 15. ročníku ve švýcarském Val Müstair, kterém hostilo zahajovací etapu teprve podruhé (pozn. red. poprvé to bylo v sezoně 2016/17), i tentokrát přitom místní pořadatelé připravili pro sprintery pestrou trať s prudkými stoupáními, ostrými sjezdy a vlnami. Její obtížnost pak kromě vytrvalého sněžení zvyšovala i poloha v 1700 metrech nad mořem.

Ze čtveřice českých mužů si postup do čtvrtfinále zajistil Michal Novák, který v kvalifikaci obsadil skvělou 12. příčku! Výbornou formu pak ukazoval také ve čtvrtfinálové jízdě, kde se v prvním okruhu držel na druhé pozici. Většinu druhého okruhu pak absolvoval na třetí příčce, skvěle si najel do cílové rovinky a do posledních metrů se rval o přímý postup. Cílem ale projel jako třetí. Mezi 12 nejlepších pak postoupil na čas na jako šťastný poražený.

Do semifinále, ve kterém proti němu stáli mimo jiné zlatý Ital Pellegrino, stříbrný Rus Bolšunov a bronzový Francouz Jouve, vstoupil odvážně a snažil se prosadit dopředu. Brzy se však propadl na pátou příčku, která mu patřila i při průjezdu cílem. Z první etapy Tour de Ski tak bere vynikající 9. místo, které je pro něho vůbec nejlepším umístěním v závodech Světového poháru!

„Pro mě to je ideální vstup do Tour de Ski. Cítil jsem se opravdu skvěle. Skutečná forma se sice ukáže až zítra v distančním závodě, ale i tak mám z výkonu velmi dobrý pocit. Skvělou práci odvedl také servis – měl jsem velmi dobré lyže,“ řekl Michal Novák. „V semifinále bylo vidět, že jsem do něho postoupil poprvé a že se pořád učím. Trochu jsem zaspal ve sjezdu a dostalo se přede mě víc lidí, než jsem čekal. Pak se mezi námi udělal trochu rozestup, který už nešel dotáhnout. I tak si ale myslím, že to je super výsledek.“

Další trojice českých reprezentantů zakončila první etapu Tour kvalifikační jízdou. Adam Fellner obsadil 52. místo, když ho od nejlepší třicítky dělil čas 4,84. 73. místo patří Ondřeji Černému, který bohužel nedokázal navázat na svůj fantastický výkon z Drážďan, kde si v kvalifikaci vyjel druhé místo. Tentokrát ho od postupu dělilo 9,63 s. O dvě příčky za ním pak ve výsledkové listině figuruje Petr Knop se ztrátou 11 sekund na elitní třicítku.

Kateřina Janatová zazářila v kvalifikaci 9. místem, když za sebou nechala celou řadu zkušenějších závodnic. Ve čtvrtfinále pak dlouho jela na nepostupových příčkách, ale v těsném kontaktu s nejrychlejšími. Ve sjezdu před cílem ovšem ztratila kontakt s favorizovanými Švédkami a nakonec finišovala jako čtvrtá. Z první etapy Tour de Ski si tak odnáší 17. místo.

„S výsledkem jsem spokojená tak napůl. Myslím, že kvalifikaci jsem zvládla skvěle, ale chtěla bych se na podobných příčkách pohybovat i v závodě. Je to ale nejtěžší sprint, jaký jsem kdy jela, navíc začalo sněžit. Vzhledem k tomu počasí i k zatáčkám, které tu jsou, bude zítřejší závod s hromadným startem hodně zajímavý,“ řekla s úsměvem Kateřina Janatová.

Petra Nováková postoupila z kvalifikace díky 28. místu. Ve svém čtvrtfinále se pak v prvním okruhu držela na páté pozici v kontaktu s postupovými pozicemi, ve druhém okruhu ale tempo favorizovaných soupeřek neudržela, nabrala ztrátu a do cíle přijela šestá. Díky tomu jí ve výsledkové listině patří konečné 29. místo.

„Za postup z kvalifikace jsem moc ráda. Tenhle sprint patří k těm nejtěžším a často se stává, že to lidé přepálí a na konci pak sotva dojedou do cíle. Mně se ale podařilo uklidnit hlavu a jela jsem více na pohodu, což mi k postupu pomohlo. Cítím, že moje kondice je s každým závodem lepší a lepší,“ řekla Petra Nováková. „Co se týká čtvrtfinále, tak už před jeho startem jsem cítila, že mám trochu kyselé nohy, i tak jsem ale první kolo absolvovala obstojně. Jsem spokojená s tím, jak se cítím a dál z toho můžu pracovat směrem k Tour i k mistrovství světa.“

Na účast v hlavním závodě jen těsně nedosáhla Kateřina Razýmová, která bude na nejvyšší příčky útočit až v distančních závodech. V kvalifikaci sprintu obsadila 33. místo, od postupu do čtvrtfinále ji přitom dělila vteřina a dvě setiny.

40. místo patří po první etapě Petře Hynčicové, které od elitní třicítky dělil čas 2,67. Na postup nedosáhla ani Tereza Beranová. Talentovaná česká reprezentantka, které před Vánoci jen smolně nepostoupila do finále sprintu při Světovém poháru v Drážďanech, obsadila 46. místo se ztrátou 4:47 na postup.

Tour de Ski pokračuje už zítra distančními závody volně s hromadným startem. Závod žen na 10 km začíná ve 12:30, závod mužů na 15 km ve 14:45. Oba starty jsou zařazeny do televizního programu stanice Eurosport 1.

Výsledky, Tour de Ski, 1. etapa, sprint, Val Müstair (Švýcarsko):

Muži: 1. Federico Pellegrino (It.), 2. Alexandr Bolšunov (Rus.), 3. Richard Jouve (Fr.) … 9. Michal Novák, 52. Adam Fellner, 73. Ondřej Černý, 75. Petr Knop.

Ženy: 1. Linn Svahnová (Švéd.), 2. Annamarija Lampičová (Slov.), 3. Jessie Digginsová (USA) … 17. Kateřina Janatová, 29. Petra Nováková, 33. Kateřina Razýmová, 40. Petra Hynčicová, 46. Tereza Beranová. (vče)