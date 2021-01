Novák se ve sluncem prozářeném údolí od startu držel ve vedoucí skupině, ve které po každém ze šesti okruhů ubývalo závodníků. Ve druhé polovině závodu už bylo jasné, že pokud se český reprezentant favoritů udrží, body mu neuniknou. Skupina se pak natáhla až v posledních okruzích, ve kterých si Novák dokázal vybojovat konečné 21. místo, ze kterého ztratil na vítěze 33 sekund.

„Pocitově to pro mě byl nejlehčí závod. První tři okruhy se nikam nespěchalo, až ve čtvrtém okruhu, kde byla prémie, se to trochu natáhlo. S umístěním jsem celkem spokojený, ale zároveň cítím, že by mohlo být líp. Ale někdy je v té skupině těžké, aby se člověk prosadil dopředu a našel si správné místo,“ přemítal v cíli závodu český reprezentant, kterému po 6. etapě patří skvělé 26. místo. S vedoucí skupinou bohužel neudržel kontakt Adam Fellner, který pak zbytek závodu absolvoval v menší skupině, pohybující se na 39.-47. místě.

V cíli mu patřilo konečné 42. místo se ztrátou 2:39,3. V Tour de Ski je nyní na průběžné 48. příčce.

„Závod můžu zhodnotit podobně jako všechny předchozí hromaďáky, protože když člověk startuje ze zadních pozic, tak se nejede moc dobře: na přechodu jsem vždy dojel ztrátu, pak se zastavil… Proto jsem se snažil dostat v balíku trochu dopředu, abych tam nejezdil jako na gumě, ale moc se mi to nedařilo. Nakonec jsem byl rád, že jsem zůstal v té menší skupině, kde jsme docela dobře spolupracovali,“ řekl po dojezdu do cíle Adam Fellner.

Po prvních okruzích zůstal zcela osamoceně Petr Knop, který absolvoval část závodu sám, část s ruským reprezentantem Glebem Retivykhem. Cílem projel na 49. pozici, na vítěze ztratil 4:09,3. V Tour de Ski je Petr Knop po šesti etapách na 51. místě.

Muži se na tratě ve Val di Fiemme postaví opět dnes, kdy je čekají sprinty. V nich se Michal Novák pokusí navázat na fantastické 9. místo, kterým vstoupil do Tour de Ski ve Val Müstair.

Tour de Ski, 6. etapa, 15 km klasicky – hromadný start, Val di Fiemme (Itálie), muži: 1. Alexandr Bolšunov (Rus.) 41:33,7, 2. Francesco De Fabiani (It.) +1,8, 3. Alexej Červotkin (Rus.) +3,7 … 21. Michal Novák +33, 42. Adam Fellner +2:39,3, 49. Petr Knop +4:09,3.