Napínavou podívanou v cílové rovince předvedli favorit Charpentier a nedávná premiantka z Letní ceny klisen, napajedelská rodačka Vignetta. Někdejší vítězka Oaks se stává specialistkou na zdejší dráhu. Po tuhém boji o krátkou hlavu si připsala svůj třetí karlovarský triumf.

Po roce se do dostihu, který své počátky píše od roku 1899, vrátila také hnědka Whirl Wind Girl (ž. J. Andrésová), která doběhla po výborném výkonu třetí místo. Čtvrté místo uhájil tempo udávající Vazirpour, pátý doběhl Alzir a poslední místo patřilo You Just Rockovi.

První kariérní úspěch zaznamenala amatérská jezdkyně Eliška Fialková. V nejkratším dostihu, kilometrové Ceně Nadace města Karlovy Vary – Memoriálu Josefa Dolejšího, dovedla vítězně do cíle sedmiletou Anielu.

Karlovy Vary jsou od roku 2017 dějištěm atraktivního Mistrovství světa amatérských jezdkyň Fegentri – Memoriálu Ing. Jiřího Chaloupky. Proti soupeřkám z Velké Británie, Itálie, Švýcarska a Německa se stejně jako v minulém roce prosadila česká amatérka Klára Chrbolková, která do cíle na prvním místě dovedla s náskokem dvou a půl délky čtyřletou hnědku Happy Scarlett před Miurou vedenou Švýcarkou Jenny Langhardovou a Ballantines s Němkou Janinou Boysenovou.

Marcela Kozová