Karlovy Vary – Úspěšný vstup do základní části UNIQA extraligy mužů v podání úřadujícího mistra VK ČEZ Karlovarsko vystřídalo volejbalové trápení.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Šampioni z lázeňského města nevstoupili pravou nohou do nového roku a na své konto si připsali po nemastném neslaném výkonu zaslouženou prohru na palubovce Odoleny Vody, kde prohráli 1:3 na sety.

„Chybělo nám více bojovnosti,“ smutně se ohlédl za pátou extraligovou prohrou trenér Karlovarska Jiří Novák.

A nebylo divu. Varáci nepodali výkon hodný úřadujícího mistra a před dalším vystoupením v Lize mistrů, ve kterém se představí Karlovy Vary na palubovce Modeny, tak přidělali trenéru další vrásky na čele.

„Ve chvílích, kdy jsme byli trochu pozadu ve skóre, jsem postrádal bojovnou morálku a osobní zodpovědnost za výsledek, některým hráčům bylo jedno, jak to dopadne, nebo na to mentálně nemají,“ zlobil se Novák a hned přidal: „Nicméně Odolka hrála dobře.“

Volejbalisté Odoleny Vody ovládli první dva sety. Naději vykřesalo Karlovarsko ve třetí sadě, když tak snížilo na rozdíl jednoho setu 1:2. To ale bylo ze strany favorita vše. „My jsme ve třetím setu viděli, co by na ni mohlo platit, ale nebyli jsme schopní vyvíjet tlak celý zápas,“ narážel na rozhodující faktor utkání Novák. Nespokojen s výsledkem i hrou svého týmu na palubovce Odoleny Vody byl i kapitán Ondřej Hudeček.

„Dá se říct, že kromě třetího setu, kde jsme udělali nějakou sérii na podání, nás přehráli, což není dobré zjištění, budeme se muset nad tím zamyslet a jednoduše zlepšit naši hru,“ zlobil se Hudeček.

AERO Odolena Voda – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (25:17, 25:22, 16:25, 25:18). Rozhodčí: Gall, Grabovský. Diváci: 756. VK ČEZ Karlovarsko: Hudeček, Patočka, Rejlek, Zmrhal, Beer, Van Haarlem, Pfeffer (stř. Vašina, Penrose, Džavonorok).