O víkendu si pak milovník formule 1 připsal na účet premiérový start v základní sestavě úřadujícího mistra UNIQA extraligy. „V průběhu týdne nás v týmu zastihla lehká marodka, a to včetně nahrávače Wessela,“ prozradil na úvod Kasan a pokračoval: „Trenér nám to oznámil ve čtvrtek, takže jsem měl dostatek času se na premiéru připravit.“

Karlovarsko sfouklo Ostravu, vítězně se naladilo na Menen

A premiéra to byla velmi úspěšná, když pod jeho taktovkou Karlovarsko dokráčelo k hladkému vítězství nad Ostravou 3:0 na sety, čímž protáhlo svou úspěšnou sérii v UNIQA extralize na dvanáct výher v řadě.

„Asi nejdůležitější bylo, že jsme nepovolili v koncentraci a vyvarovali se zbytečných chyb,“ přemítal bez patnácti centimetrů dvoumetrový hráč, co hrálo důležitou roli v utkání. Svým výkonem však potěšil karlovarského kapitána Daniela Pfeffera, který na jeho adresu po utkání nešetřil chválou.

„To je od Pepeho hezké, ale spoluhráči mi hodně pomohli tím, že výborně přihrávali, a to se pak nahrávači hraje daleko jednodušeji. Na hřišti navíc byla super nálada a zápas jsme si moc užili,“ řekl skromně k pochvale šéfa karlovarské kabiny. Teď však čeká Karlovarsko třetí vystoupení v rámci Champions League, proti belgickému Menenu, v tom se již na svůj post navrátí zkušenější Keemink.

Předkrm před Ligou mistrů obstará Ostrava. Chceme uspět, burcuje Ihnát

„Wessel už je úplně fit, já jsem rád, že jsem za něj mohl naskočit do zápasu proti Ostravě, ale v Lize mistrů patří místo v základní sestavě jemu, odehrál většinu utkání a je to zkušený nahrávač,“ uznával kvality svého spoluhráče Kasan. Navíc pro Vary půjde stejně jako pro belgického mistra o první body v déčkové skupině Ligy mistrů, ve které mají oba týmy shodnou bilanci dvou porážek. „Pro nás je vždy důležitá důsledná obrana podpořená dobrým servisem a přesně tyto činnosti rozhodují koncovky vyrovnaných zápasů,“ poukazoval karlovarský sympaťák na to, co by mohlo v zápase rozhodovat.

Výhodou by mohlo být pro výběr trenéra Jiřího Nováka domácí prostředí, když se duel odehraje od 18.00 hodin v hale míčových sportů. „Stoprocentně! Doufám, že diváci opět zaplní halu a poženou nás vpřed,“ přeje si Kasan stejně jako proti Trentinu opět nabušenou míčovku. Uspět však bude chtít i Menen a toho si v Karlových Varech jsou moc dobře vědomi.

Karlovarsko dosáhlo na jedenáctou výhru, uspělo v Benátkách

„Soupeř by měl být zhruba na naší úrovni, a i když to nebude jednoduché, naším cílem je vždy vyhrát,“ dodal závěrem Kasan. Vstupenky na bitvu s belgickým mistrem v rámci třetího kola Ligy mistrů jsou stále v prodeji na ticketportal nebo budou k dispozici přímo v hale míčových sportů před utkáním.