Po prvním tvrdém nárazu v semifinále Final four Českého poháru proti Českým Budějovicím a druhém v rámci Challenge Cupu na palubovce Ankary přišel třetí v UNIQA extralize, kde Varáci překvapivě vyhořeli v souboji s Příbramí, když prohráli na sety 0:3.

„Vary jsme přehráli na servisu,“ narážel po senzaci dvanáctého kola základní části extraligy trenér Příbrami Martin Kop na hlavní zbraně Karlovarska, které však zůstaly tentokrát nevyužity.

„Náš výkon moc komentovat nechci. Bylo to nepochopitelně křečovité a bez emocí,“ marně hledal slova po překvapivém klopýtnutí, po kterém Varům návrat na domácí palubovku řádně zhořkl, trenér Jiří Novák.

V prvním setu byla k vidění vyrovnaná bitva, kterou nakonec přetavila ve vítězství 25:19 Příbram, jež posléze volejbalově narostla a ovládla i druhý set, ve kterém dovolila Karlovarsku uhrát pouze sedmnáct bodů. „Nedařila se nám obrana, která emoce zvedá, ale stejně pro ten výkon nemám pochopení,“ kroutil hlavou nad domácím propadákem Novák. Senzaci pak Příbram i přes zlepšený výkon Karlovarska dotáhla do vítězného konce. Zaslouženě. Pro Vary to tak byl zdvižený prst před blížícím se play-off. „Hodnotí se mi to velice těžko,“ zklamaně se vracel k utkání kapitán Karlovarska Filip Rejlek.

„Naše hra se mi absolutně nelíbila. Musíme to společně i s trenéry rozebrat, protože nemůžeme doma nastoupit proti Příbrami absolutně bez agresivity a chuti do hry,“ přiblížil důvody neúspěchu Rejlek. „Takhle se volejbal nehraje a jsem z toho dost znechucený, co jsme před domácím publikem předvedli,“ sypal si popel na hlavu za celý tým šéf karlovarské kabiny.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Euro Sitex Příbram 0:3 (19:25, 17:25, 21:25). Rozhodčí: Dušek, Marschner. Diváci: 862.

Karlovarsko: Rejlek, Wiese, Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, libero Pfeffer (stř. Vašina, Petrák, Baláž).

Příbram: Sysoev, Polák, Kriško, Suda, Safonov, Kupilík, libero Juračka (stř. Böhm, Hulpach, Rosenbaum).