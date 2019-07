„Účast přislíbila celá česká špička,“ pochvaloval si Aleš Labík za pořadatele Trial Kyselka. A není divu. Poohří tak opět uvidí špičkové trialové výkony. „Diváci a fanoušci trialu se mohou také těšit na výkony mladých, talentovaných závodníků. V této mistrovské soutěži se totiž svezou všechny výkonnostní kategorie, od šestiletých žáků až po jezdce seniorského věku,“ přiblížil Labík kategorie, které po dva dny budou bojovat o mistrovské tituly.

„Královskou třídou je samozřejmě kategorie A, ve které svádějí nelítostný boj jezdci Martin Matějíček a Martin Křoustek,“ připomněl Labík nesmlouvavou bitvu o trialový trůn v současnosti nejlepších českých trialistů.

Na trialisty tak opět bude čekat náročných deset soutěžních úseků, které budou rozesety kolem kempu Ontario, kde bude start i cíl závodů.

„Postavit pro takto široké spektrum jezdců optimální trať není nic jednoduchého. My však máme bohaté zkušenosti, což je záruka toho, že se jezdci i diváci mohou těšit na kvalitní závod,“ poukazoval Labík, který má hlavní díl na podobě soutěžních úseků.

„Zvolení obtížnosti překážek pro kategorii nejvyšší je vždy oříšek a divák si mnohdy říká, že tohle přeci není možné přejet na motorce, ale zpravidla se potvrdí, že to možné je, a pro nás je to skvělý pocit, protože zde se skutečně rozhoduje o těch nejlepších,“ vypočítával Labík a ještě připojil: „Soutěžní okruh se skládá z deseti kontrolních úseků v místech, kde terén nabízí extrémní skalnaté a kamenité přírodní překážky, prudké výjezdy apod. Každý jezdec absolvuje celý okruh třikrát, a to přibližně za 5 až 6 hodin.“

V sobotu odstartuje první soutěžní den v 11 hodin, v neděli pak v 10 hodin a diváci se mohou těšit po oba dva dny na řádně nabitou startovní listinu. „Jelikož se náš termín nekryje s žádným významným německým podnikem, očekáváme vysokou účast německých jezdců. Chybět však nebudou ani jezdci z Polska, Slovenska i Rakouska,“ chválil si Labík zájem trialistů ze zahraničí.

V Kyselce se však představí tradičně i trialové naděje. „V letošním roce předvádí skvělé výkony například třináctiletý David Fabián. Na víkendovém mistrovství Španělska získal dvě druhá místa v kategorii Cadet a drží prozatímní 3. místo v celkovém pořadí mistrovství Španělska. Dále pak naše patnáctiletá závodnice Petra Budínová, která ve své kategorii Women International získala v Itálii skvělé druhé místo a v rámci českého mistráku bude Petra soupeřit v kategorii C,“ podotkl Labík k talentům, které předvedou o víkendu svůj trialový um v Kyselce.

Vstup na akci je po oba dva dny zdarma. „Bohaté občerstvení bude zajištěno jak přímo v kempu, tak i na trati. Start, cíl, slavnostní vyhlášení a večerní doprovodný program budou probíhat na pódiu v kempu Ontario,“ dodal Labík.