„Máme za sebou nejúspěšnější mistrovství republiky v historii našeho klubu,“ pochvalovala si Lucie Markusková, předsedkyně karlovarského Triatletu. A měla k tomu řádný důvod. Triatlet prorazil na mistrovství hned třikrát na medailové posty. Zaslouženě.

„Když jsme začali vozit z mistrovství republiky po jedné medaili, byl to pro nás sen, na který jsme čekali několik let. Nyní jsme přivezli tři kovy z individuálních soutěží, nechce se mi tomu stále uvěřit, že jsme byli tak úspěšní,“ nevěřícně se Markusková ohlédla za úspěšným vystoupením atletů v barvách Triatletu.

Již první závodní den byl pro karlovarský klub úspěšný, když David Kurfürst skvělým časem 7.24 postoupil do semifinále sprinterské šedesátky. Dále postoupila i Štěpánka Dušková v rozběhu na 100 m překážek časem 15.46. Na závěr prvního soutěžního dne se představili chlapci ve složení Kraft, Škarda, Buršík a Kurfürst ve štafetě na 4x 60 metrů.

„Běželi výborně, zaběhli klubový rekord a čas 28.53, když obsadili skvělé sedmé místo,“ ohlédla se za prvním dnem Markusková. Druhý den již byl v podání Triatletu medailový, když se o to zasloužil na trati 3000 m Albert Slaba, který slavil třetí místo. „Neskutečný závod, obrovské nasazení a čas 9:28,74 je čas z říše snů a zlepšení téměř o 30 vteřin,“ vracela se zpět k prvnímu medailovému cinknutí pro Triatlet Markusková.

Ale to nebylo ze strany Triatletu vše. Na sprinterské trati 60 metrů doběhl pro titul vicemistra republiky David Kurfürst. „Pro nás další velký úspěch. Trenér Štěpán Kříž mohl být obrovsky spokojený, a navíc Davidovi přistála nominace s českou reprezentací vyjet na mezistátní utkání do slovinské Ptuje,“ prozradila Markusková. Do třetice všeho dobrého. Ano, přesně tak. Třetí soutěžní den přinesl atletickému klubu z lázní třetí medailovou radost, o kterou se zasloužila Eliška Kučerová na trati 1500 metrů, a nový sezonní osobní rekord 4:52,67, za což v cíli vyinkasovala stříbro a titul vicemistryně republiky.

„Předvedla takticky skvělý závod a mohutným dlouhým finišem atakovala nakonec i vítězku. Po doběhu získala na místě hned také nominaci na mezistátní utkání do slovinské Ptuje,“ pochvalovala si Markusková. V barvách Triatletu si ještě finálovou osmičku vybojovala Lenka Burešová ve finále výšky, kdy si skočila osobní rekord 159 cm.

„Trenérům patří po právu velké poděkování za celoroční práci, která není jednoduchá, v našich podmínkách přípravy je to snad téměř zázrak,“ uzavřela Markusková.