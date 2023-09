/FOTO, VIDEO/ Američtí triatlonisté potvrdili role favoritů a v neděli 10. září zvítězili na závodu Světového poháru v Karlových Varech. Nejlepší ženou byla olympijská vítězka z Ria Gwen Jorgensenová, mezi muži zvítězil stříbrný medailista z finálového závodu mistrovství světa Morgan Pearson. Nejlepšími Čechy byli 14. Petra Kuříková a 28. Jan Volár, které hnali do cíle fantastičtí fanoušci.

Světový pohár žen opanovala v Karlových Varech Gwen Jorgensenová. | Video: Daniel Seifert

Drama až do posledních metrů sledovaly desítky tisíc diváků v závodě žen Světového poháru v olympijském triatlonu, který letos už posedmé v řadě přivítaly Karlovy Vary. V bouřlivé atmosféře se rozhodovalo až v cílové rovince mezi olympijskou vítězkou z Ria Gwen Jorgensenovou a Nizozemkou Rachel Klamerovou. Nakonec byla rychlejší Američanka, která se letos vrátila k triatlonu po mateřské pauze.

„Lidé byli všude, podél celé trati vytvořili fantastickou atmosféru, takže jsem si ten závod nesmírně užila,“ usmívala se Jorgensenová, do jejíž sbírky patří také dva tituly mistryně světa. Na startovní molo se ve volnočasovém areálu Rolava postavily také dvě české reprezentantky. Petra Kuříková ovšem měla během 1500 m plavání obrovskou smůlu.

„Hned po skoku do vody jsem dostala loktem tak nešťastně, že se mi rozlomily brýličky. Bez nich jsem se ve vodě různě motala a narážela do ostatních závodnic, za což jsem dostala patnáctivteřinovou penaltu,“ popsala Kuříková, která šla z vody na sedmadvacátém místě, díky čemuž se pak dostala na kole do třetí skupiny.

OBRAZEM: Český pohár opanovali Tlamka a Pozlerová

Lépe si ve vodě vedla Tereza Zimovjanová, která vbíhala do depa na jedenáctém. místě. To jí zajistilo na kole pozici ve druhé skupině, která ale v průběhu čtyřicetikilometrové cyklistické části dostihla vedoucí šestici. Díky tomu česká reprezentantka jezdila na krásné trati vedoucí lázeňským centrem v těsném kontaktu s nejlepšími. Druhé depo opouštěla dokonce na sedmé pozici! Kuříková přijela do druhého depa ve druhé skupině se ztrátou necelých dvou minut.

Kuříková se v desetikilometrovém běhu posouvala rychle dopředu. Z 24. místa se dostala až na hranu nejlepší desítky, odkud ji pak odsunula právě patnáctivteřinová penalizace. Kvůli tomu jí patřilo konečné čtrnácté místo. „Jsem strašně zklamaná. Měla jsem na to, abych vyplavala v první skupině a pak by to byl úplně jiný závod,“ uvedla. Na běhu Zimovjanové se podepsalo nedávné zranění nohy, kvůli kterému se propadala výsledkovou listinou. Před zaplněnou tribunou na Divadelním náměstí finišovala po modrých kobercích na 24. místě. „Je to moje nejlepší umístění v sezoně, tak nemůžu být nespokojená,“ řekla v cíli Zimovjanová, kterou celý rok sužují zdravotní problémy.

ŠEST ČESKÝCH MUŽŮ

V závodě mužů se po plavecké části vytvořila na čele sedmičlenná skupina, ze které dokázal ujet Morgan Pearson, který si pak náskok udržel také v běžecké části.

„Už mám zajištěné místo na olympiádě v Paříži, proto jsem chtěl vyzkoušet jinou závodní taktiku. Cyklistická část s náročnými kopci je tu opravdu tvrdá, ale cítil jsem se skvěle, tak jsem zaútočil a povedlo se mi získat náskok. Běh jsem rozběhl velmi rychle, díky čemuž jsem si mohl poslední kilometr opravdu užít,“ řekl Pearson.

Do závodu nastoupilo hned šest českých reprezentantů. Po plavání na tom byl nejlépe David Martin, který jezdil ve druhé cyklistické skupině na 8. až 15. místě. Tomáš Zikmund byl ve třetí skupině, Jan Volár ve čtvrté. Filip Michálek s Tomášem Křížem jezdili na konci závodního pole. Filip Václavík vzdal po plavání kvůli křečím.

Cyklistická trať, která patří k nejtěžším na světě, pak s polem zamíchala. Na čele se zformovala jedenáctičlenná skupina, tři nejlepší Češi pak přijeli do druhého depa v druhém balíku, který čítal sedmadvacet triatlonistů. Z něho nejlépe běžel Volár, který finišoval na osmadvacáté pozici.

PODÍVEJTE SE: Triatlonový maraton v lázních odšpuntoval Český pohár žactva

„Bylo to hrozné trápení. Byla teplá voda, takže jsem v neoprenu uvařil hned na začátku a pak už jsem věděl, že to bude špatné. Na kole to ještě šlo, ale při běhu jsem byl rád, že se mi povedlo dokončit. Cítil jsem se hrozně,“ řekl Volár, který před závodem uvedl, že pokud nezvítězí, přesune se na dlouhý triatlon.

„K němu teď bude směřovat můj trénink,“ potvrdil v cíli.

Tomáš Zikmund finišoval na 30. místě, David Martin byl 35., Filip Michálek 38. a Tomáš Kříž 39. Kvůli kombinaci horkého počasí a náročné trati celá řada triatlonistů ze závodu odstoupila.

Výsledky - Světový pohár - Karlovy Vary

Ženy: 1. Gwen Jorgensenová (USA) 2:03:51, 2. Rachel Klamerová (Niz.) 2:03:55, 3. Marlene Gomez-Göggelová (Něm.) 2:04:12 … 14. Petra Kuříková 2:07:26, 24. Tereza Zimovjanová 2:09:24.

Muži: 1. Morgan Pearson (USA) 1:51:56, 2. Márk Dévay (Maď.) 1:53:08, 3. Jonas Schomburg (Něm.) 1:53:11 … 28. Jan Volár 1:58:34, 30. Tomáš Zikmund 1:59:01, 35. David Martin 2:01:59, 38. Filip Michálek 2:04:43, 39. Tomáš Kříž 2:08:19, Filip Václavík nedokončil.