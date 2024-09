Nádherné centrum Karlových Varů opět ovládl triatlon. Domácí špička bojovala v ikonických místech lázeňského města o body do Českého poháru v rámci věkových kategorií, na startu ale byly také stovky rekreačních sportovců při závodu Age Groups.

Nejrychlejším mužem závodu byl Radim Grebík. Po plavecké části (750 m) ve volnočasovém areálu Rolava zamířil na kole (20 km) do lázeňského centra se skupinou dalších favoritů. Na běhu (5 km) si ovšem rychle vypracoval náskok a na Divadelním náměstí proběhl pod velkou cílovou branou v čase 1:01:00. Druhé místo obsadil Jan Odehnal, který ztratil minutu a třináct vteřin. Třetí byl David Korous.

„Vary jsou pro mě něco srdcového a užil jsem si to na sto procent,“ řekl Grebík, který se letos vrátil k triatlonu po pauze, během které se věnoval primárně práci strojvedoucího. „Letos jsem se zaměřil na Český pohár, ale v příští sezoně bych rád opět více závodil v zahraničí.“

Mezi ženami potvrdila výbornou formu z této sezony Tereza Svobodová. Celková vítězka Českého poháru která šla z vody až na šestém místě se ztrátou necelé minuty na nejrychlejší plavkyně. Už na kole ale patřila k nejrychlejším, na běžecké trati vedoucí po malebné stezce podél říčky Teplé už byla jednoznačně nejlepší a po modrém cílovém koberci proběhla s náskokem přibližně dvou minut na druhou Adrianu Horňovou a třetí Terezu Mázlovou.

„Bylo to úžasné! Ty tratě, divácká kulisa i to, jak pořadatelé připravili zázemí s depem a tribunou,“ usmívala se Svobodová. „Týden před závodem jsem jela střední triatlon, takže dnes jsem závodila bez očekávání. Ale dopadlo to skvěle! Plavání sice nic moc, s tím spokojená nejsem. Tak jsem to musela zachránit během.“

O české tituly dnes závodili v Karlových Varech junioři. Vybojovali je Robert Němec s Vandou Křížkovou. „Jsem velmi spokojená. Poprvé jsem si zvedla cílovou pásku a titul je pro mě velký úspěch,“ usmívala se Křížková. „Mám nesmírnou radost, největší úspěch v kariéře. Přitom jsem tím docela překvapený, protože jsem se v posledních týdnech necítil nejlépe,“ řekl Němec.

Superhrdinka Barbora Strýcová

Jednou z hlavních hvězd dnešního závodu byla tenistka Barbora Strýcová. Pro semifinalistku Wimbledonu to byla první triatlonová zkušenost v životě. A odhodlala se k ní jen čtyři měsíce po porodu! Skvěle tím naplnila letošní komunikační kampaň závodu, která vyzdvihla amatérské triatlonisty do rolí superhrdinů, protože zvládají fyzicky i časově velmi náročný trénink kombinovat se svými pracovními a rodinnými povinnostmi.

„Jsem přesně čtyři měsíce po porodu, takže jsem se hrozně bála, že nebudu připravená. Nebylo to úplně podle mých představ, ale zvládla jsem to. Přitom já jsem člověk, který když není nachystaný, tak je nervózní. Ale bylo to fajn. Obdivuju lidi, kteří musejí chodit do práce a tohle dělají jako zábavu. Klobouk dolů před nimi. Tohle je největší dřina,“ řekla v cíli. „Při plavání jsem si říkala, že to je dobré a nějak to uplavu. Po pár stovkách metrů mi to ale začalo připadat nějak dlouhé. Tak jsem zatnula zuby a plavala si svoje tempo. Na cyklistice jsou ty zdejší kopce hrozně těžké. A největší krizi jsem měla první kilometr běhu, kdy mě rafla lýtka a trvalo mi, než se jsem rozběhla. Bylo to bolavé. Ale triatlon se mi líbí moc. Třeba se tomu do budoucna věnovat budu, jen si dám momentálně delší pauzu,“ dodala se smíchem.

Závodní program odstartoval v Karlových Varech už v pátek, kdy se konal Český pohár žáků. V sobotu dopoledne na něj navázal Geis Baby Duatlon pro nejmenší děti. V neděli pak závody vyvrcholí Světovým pohárem v olympijském triatlonu, při kterých bude na startu devět českých reprezentantů. Ženy půjdou na start v 10 hodin (ČT Sport), muži v 15 hodin (ČT 2).

CITY TRIATHLON Karlovy Vary, Age Groups, 7. září

Muži: 1. Radim Grebík 1:01:00, 2. Jan Odehnal 1:02:13, 3. David Korous 1:02:44

Ženy: 1. Tereza Svobodová 1:12:29, 2. Adriana Horňová 1:14:17, 3. Tereza Mázlová 1:14:41